À Ottawa pour la première fois de la campagne, Doug Ford promet l’élargissement de la 417

Le chef progressiste-conservateur a vanté sa promesse d'élargir l’autoroute 417, mais c’est surtout son absence remarquée, au lendemain de la tempête, qui a retenu l’attention.

Le Parti libéral de l’Ontario a d’ailleurs profité de sa première visite dans la capitale fédérale pour rappeler que le premier ministre n’avait pas mis les pieds à Ottawa depuis plus de deux mois.

Doug Ford est finalement arrivé à Ottawa, la deuxième plus grande ville de l'Ontario, aujourd'hui, 24 jours après le début d'une campagne électorale de 28 jours. Cela fait 66 jours qu'il n'était pas venu à Ottawa , a fait remarquer le parti par voie de communiqué.

Quelques jours après la tempête, Doug Ford a annulé un voyage prévu à Ottawa la semaine dernière. Et alors que notre ville était occupée en février dernier, il ne s'est pas montré.

D’entrée de jeu, lors de son point de presse, Doug Ford a tenu à mettre les choses au clair. Même s’il n’était pas sur le terrain physiquement, cela ne l’a pas empêché de suivre la situation de près.

« Ne vous méprenez pas. Je serai toujours là pour les gens d’Ottawa. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre sortant de l’Ontario

J’étais au téléphone tous les jours pour m’assurer que nous avions les ressources nécessaires. Je n’ai peut-être pas pris de photos comme peuvent l’avoir fait d’autres politiciens, mais j’étais bien en selle, au travail , s’est-il défendu.

J’ai parlé à tous les députés législatifs, aux fournisseurs de services publics comme Hydro One et Hydro Ottawa, au maire et à plusieurs élus locaux.

Élargissement de l’autoroute 417

Doug Ford a soutenu qu’il avait les résidents de la capitale à cœur et qu’ils ne les avaient pas oubliés, lors de cette campagne.

Il a promis de nouveaux investissements dans les infrastructures. En autres, il a réitéré sa promesse d’élargir l’autoroute 417 de quatre voies dans chaque direction entre l’autoroute 416 et l’avenue Maitland.

Le premier ministre sortant Doug Ford a fait un premier arrêt, lundi, à Ottawa et a promis l'élargissement de la 417. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Cette autoroute est très importante , a-t-il déclaré. Tous ceux qui l’empruntent le savent, cette route est déjà utilisée au maximum de sa capacité. Il y a déjà beaucoup de congestion et cela ne va aller qu’en s'empirant si nous n’en bâtissons pas davantage.

Le premier ministre a également promis la reconstruction de cinq ponts enjambant l’autoroute 417, sans préciser de quels ponts il s’agissait, et il a promis d’élargir l'autoroute 17 de Arnprior à Renfrew.

Avant de prendre la route en direction de la circonscription de Windsor—Tecumseh, le premier ministre sortant se rendra dans le secteur Orléans où il doit rendre visite à une caserne de pompiers.

Plus de détails à venir