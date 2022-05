Deux joueuses du N.-B. se taillent une place avec l’équipe nationale junior de ringuette

Cloé LeBlanc de Memramcook et Geneviève Belliveau de Dieppe, feront partie du groupe de 22 athlètes qui auront l'occasion de représenter le Canada au Championnat du monde de ringuette 2022 qui aura lieu à Espoo, en Finlande, du 3 octobre au 6 novembre 2022. Le camp de sélection s’est tenu à Mississauga, près de Toronto.

Pour les deux jeunes athlètes, le camp de sélection n’a pas été de tout repos, souligne Cloé LeBlanc. Ça a été une longue fin de semaine. Le processus était vraiment intense. Il y avait une pratique et un match à chaque jour, ce qui rendait l’exercice épuisant mentalement et physiquement.

Sa collègue Geneviève Belliveau a surtout apprécié le format proposé. C’était bien au-delà d’un simple essai. Les entraîneurs nous donnaient des directives et voulaient observer notre habileté à s’adapter. Les nombreux styles de jeu au Canada nous amènent à jouer notre sport différemment.

Cloé LeBlanc sera une des deux patineuses du Nouveau-Brunswick à jouer avec l'équipe junior de ringuette du Canada au prochain championnat du monde. Photo : gracieuseté Stéphanie Laurin

Le Canada est considéré comme une puissance en ringuette. Geneviève Belliveau et Cloé LeBlanc sont très optimistes pour le championnat mondial qui se tiendra en Finlande au mois de novembre prochain.

C’est vraiment un haut niveau de ringuette qui se joue au Canada. La principale force des Canadiennes est leur vitesse. Nous aurons également une bonne cohésion d’équipe. On veut la médaille en Finlande !

Un entraîneur-chef heureux

Autre preuve que la ringuette est en bonne santé dans la province, un Néo-Brunswickois a été nommé entraîneur-chef de l’équipe junior canadienne. Mark Beal est satisfait du résultat de l’ensemble du processus.

Je suis heureux de la sélection et du processus. On a eu des décisions difficiles à prendre. Toutes les filles présentes au camp étaient des athlètes exceptionnelles et talentueuses. La bonne nouvelle est que plusieurs des joueuses retranchées seront éligibles à nouveau l’an prochain. C’est de bon augure confie Mark Beal.

Mark Beal confirme que le niveau de la ringuette au Nouveau-Brunswick est excellent. Il reconnaît que c’est surtout dans le sud de la province que se trouve la plus grande concentration de joueuses.

Le développement se fait à un très haut niveau. On commence à voir de bonnes joueuses provenir de Bathurst, Miramichi et Fredericton. Certaines commencent à s’aligner avec nos équipes provinciales, ce qui est une bonne nouvelle.

Redonner au suivant

En plus de se préparer pour le défi du championnat du monde, les deux joueurs s’impliquent localement dans le développement de leur sport.

J'étais entraîneuse cette année d‘une équipe récréative sous 14 ans. On a gagné le championnat provincial. J’ai pu partager mes connaissances avec ces jeunes joueuses et leur faire réaliser qu'au-delà de la victoire, il faut avoir du plaisir. Être entre amies est aussi important , dit Geneviève Belliveau.

Geneviève Belliveau fait partie du contingent de 22 joueuses sélectionnées pour participer au prochain championnat mondial de ringuette junior. Photo : gracieuseté HP Ringuette

Le Canada vise un quatrième titre de suite

Nous sommes très excités de présenter un groupe d’athlètes si solide a expliqué Stéphanie Laurin, gestionnaire de la haute performance et des services aux athlètes de Ringuette Canada.

Ce groupe très diversifié est composé d’athlètes qui proviennent de six provinces, et qui sont prêtes à se préparer adéquatement pour aller à la conquête de notre 4e titre consécutif au championnat du monde junior.

