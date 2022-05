Louis-Philippe Dumoulin intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien

Le coureur automobile a reçu cet honneur deux ans après avoir été informé qu’il ferait partie de ce club sélect, en raison de la pandémie.

Ça vient me chercher en dedans énormément, parce que je voyais du monde qui était là depuis beaucoup plus longtemps que moi , mentionne le pilote.

La course est une passion familiale chez les Dumoulin. Son père, Richard, a notamment été professeur de mécanique et préparateur dans diverses séries automobiles et son frère, Jean-François, est aussi pilote.

« Je voyais des noms qui étaient là et pour moi quand j’étais un kid, c’étaient des géants, c’étaient mes héros ! » — Une citation de Louis-Philippe Dumoulin

Je les regardais faire de la course auto[mobile] et je me disais peut-être qu’un jour je pourrais être là. Et là, je me retrouve avec eux autres dans le Temple de la renommée. C’était très touchant.

Au cours de sa carrière, Louis-Philippe Dumoulin a pris le départ de différentes séries, comme la Formule Ford où il a remporté le championnat en 2002, la Formule Renault et la Formule Atlantique.

Il a fait ses débuts en NASCAR en 2009, lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Depuis, il a remporté trois championnats (2014, 2018, 2021).

Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin. Photo : Radio-Canada

J’ai encore plusieurs années en avant de moi. Oui, on est très fiers de ce qu’on a fait dans le passé. On est très fiers des championnats et des belles réalisations en sport automobile qu’on a fait , explique le Trifluvien de 43 ans.

Peut-être que c’est une déformation de ma profession, dans le sport on regarde en avant, on reste focusse sur ce qu’on a à faire, on reste très concentré sur les prochaines choses qui sont à venir, […] mais ça m’a permis de regarder en arrière un peu.

Louis-Philippe Dumoulin affirme que des projets sont à venir pour l’écurie Dumoulin Compétition et confirme qu’il sera au Grand Prix de Trois-Rivières cet été.