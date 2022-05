Eurovision : le groupe vainqueur vend son trophée et récolte 1 M$ pour l’Ukraine

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra, vainqueur de l’Eurovision 2022 , a mis son trophée aux enchères sur Facebook, récoltant plus de 900 000 $ US (1 140 000 $ CAD), qu’il a versés aux forces armées ukrainiennes.

Kalush Orchestra a remporté le concours Eurovision de la chanson le 14 mai dernier en Italie grâce à sa chanson Stefania, qui mêle hip-hop et musique traditionnelle. Dimanche, il a vendu le trophée reçu à cette occasion à la suite d’une vente aux enchères menée sur Facebook par l’animateur de télévision ukrainien Serhiy Prytula.

C’est l’entreprise Whitebit, spécialisée dans le commerce de cryptomonnaies, qui a mis la main sur le trophée, un grand micro en cristal. Les fonds récoltés serviront notamment à acheter pour l’armée ukrainienne des systèmes aériens sans pilote P-2, soit un type de drones utilisés à des fins militaires, a ajouté Serhiy Prytula, selon ce que rapporte Reuters.

Vous êtes incroyables les gars! Nous apprécions chacun d'entre vous qui avez fait un don à cette vente aux enchères et un merci spécial à l'équipe de Whitebit qui a acheté le trophée pour 900 000 $ US et qui en est maintenant la propriétaire légitime , a écrit Kalush Orchestra sur Facebook.

Kalush Orchestra, dont les membres combattaient au sein de la résistance ukrainienne quelques semaines seulement avant l’Eurovision, a reçu plusieurs soutiens en Europe pour leur prestation. Le groupe a recueilli 631 points devant le Britannique Sam Ryder et son titre Space Man (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec Slo Mo (459 points).