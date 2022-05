Arrivée fracassante du dindon sauvage à Rimouski

Le 10 mai dernier, après l'heure du souper, Mireille Levasseur a eu toute une frousse lorsqu'un dindon sauvage, probablement aveuglé par un reflet dans la fenêtre, l'a fracassée en plein vol. Oui, un gros dindon sauvage, ça vole!

Mettons qu'on ne s'attendait pas à un gros bang de même , raconte la jeune mère de famille en souriant.

Ça a fait des dégâts de sang. Il a volé partout dans la maison et il est arrivé sur le divan et s'est perché là. On a appelé la police, car il n'était pas trop trop amical , relate Mme Levasseur.

Un dindon sauvage peut mesurer plus d'un mètre et peser 8,5 kg.

Mireille Levasseur a eu toute une surprise le 10 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le volatile malchanceux a été récupéré peu de temps après par les agents de protection de la faune qui ont pu le libérer en forêt, puisqu'il ne semblait pas trop amoché, malgré son passage à travers la fenêtre.

Heureusement, le jeune garçon de Mireille Levasseur n'était pas dans la pièce quand la fenêtre a volé en éclat. Normalement, il est en train de jouer dans le salon à cette heure-là pourtant , se remémore-t-elle, soulagée.

Le dindon s'implante dans la région

La biologiste responsable de la grande faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Élise Roussel Garneau, est bien au fait de cette histoire qu'elle qualifie d'anecdotique.

Ce qui l'est moins, c'est la présence du dindon sauvage qui s'est accrue dans la région depuis un an ou deux. Il est en train de s'établir au Bas-Saint-Laurent , avance la biologiste.

En théorie, l'aire de répartition du dindon sauvage s'arrête à Montmagny, mais en réalité, on en observe depuis huit ans dans le Kamouraska. Il s'agissait d'observations plus ou moins fréquentes, et rarement y voyait-on plus de deux animaux à la fois, explique-t-elle.

Depuis deux ans, la présence de dindons sauvages est toutefois rapportée jusqu'à Matane, beaucoup plus au nord et à l'est. J'ai des mentions jusqu'à 50 dindons en groupe, on voit qu'il y a une reproduction qui se fait et même une survie hivernale , ajoute Élise Roussel Garneau.

La bête sauvage n'est pas réputée pour être très agressive et se tient généralement à la lisière de la forêt. Les cas d'introduction dans une résidence sont très rares.

Cependant, note Élise Roussel Garneau, comme l'est n'importe quel petit oiseau au chant mélodieux, l'imposant dindon glouglouteur est lui aussi attiré par les mangeoires installées dans les cours arrière des maisons.

Perspicace, il s'approchera des sources de nourritures faciles.

Les agriculteurs sur le qui-vive

Ce ne sont pas les paisibles résidents des quartiers résidentiels qui doivent s'inquiéter, mais les agriculteurs.

Le dindon sauvage niche en forêt, mais il fréquente assidument les champs agricoles à la recherche de nourriture.

Un champ de ce genre peut attirer les dindons sauvages (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Ma fille, qui reste dans le quartier Sacré-Cœur à Rimouski, il y en avait deux sur son perron ce printemps. Le fils d'une employée en a frappé un sur la route ce matin , raconte le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent Gilbert Marquis, qui n'hésite pas à qualifier le dindon sauvage d'oiseau de malheur.

« Si on ne fait rien, ça va devenir comme les oies blanches. Et deuxième élément majeur, ça va nous amener des maladies [dans nos fermes], c'est de ça qu'on a peur. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

Pour l'instant, la chasse au dindon sauvage n'est pas permise au Bas-Saint-Laurent. Elle l'est cependant plus à l'ouest, y compris dans Chaudière-Appalaches où l'oiseau prolifère depuis plus longtemps.

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est en réflexion pour étendre la chasse automnale.

Il faut agir tout de suite, sinon on va être pris avec ça dans quelques années , croit Gilbert Marquis qui espère que la réflexion du gouvernement ne sera pas trop longue.

Aucun inventaire complet du dindon sauvage n'a encore été effectué au Bas-Saint-Laurent.