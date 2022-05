Crimes violents : augmentation de 20 % en 5 ans en Saskatchewan

La Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest font partie des régions où les taux de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu sont les plus élevés en 2020, selon Statistique Canada.

De 2009 à 2020, les taux de crimes violents les plus élevés ont été recensés en Saskatchewan, au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ces régions ont connu une augmentation de 20 % pour la période allant de 2015 à 2020, comparé à la période s'étalant de 2009 à 2014.

Le nord de la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest sont les régions enregistrant les plus hauts taux de crimes commis avec une arme de poing au Canada.

Saskatchewan, deuxième province en termes d’homicide en 2020

En 2020, la Saskatchewan a déclaré le deuxième taux combiné d’homicides et de tentatives de meurtre commises à l’aide d’une arme à feu. Elle occupe le deuxième rang au Canada, derrière la Nouvelle-Écosse.

En avril 2020, 22 personnes ont été tuées dans une fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, ce qui en a fait la fusillade la plus meurtrière de l’histoire récente du Canada.

Les provinces où la proportion de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu était la plus élevée étaient la Saskatchewan (3,9 %), l’Alberta (3,4 %) et l’Ontario (3,2 %).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Régions métropolitaines de recensement (RMR) avec les taux les plus élevés de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu - 2020

Ce constat était aussi valable pour les grandes villes.

Comme en 2019, les régions métropolitaines de recensement (RMR) affichant les taux les plus élevés de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu en 2020 étaient Regina, Brantford, Winnipeg et Saskatoon.

Plus de crimes violents dans les régions rurales

Les taux de crimes violents, avec une arme à feu, sont plus élevés dans les régions rurales que dans les régions urbaines, note le rapport. Le nombre diffère selon la province et le territoire.

Plus de 6 crimes violents sur 10 (63 %) commis à l’aide d’une arme à feu dans les régions urbaines mettaient en cause une arme de poing. Dans les régions rurales, les crimes violents ont été perpétrés le plus souvent à l’aide d’une carabine ou d’un fusil de chasse.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Provinces où la proportion de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu était la plus élevée - 2020

En 2020, les seules provinces où les taux de crimes commis à l’aide d’une arme à feu étaient plus faibles dans les régions rurales que dans les régions urbaines étaient l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario.

En 2020, selon les données déclarées par la police, Statistique Canada a dénombré 5955 auteurs présumés d’affaires de crimes violents avec l’implication d’une arme à feu. Près de 87 % étaient des hommes.