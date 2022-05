Épuisé, un ambulancier du Labrador jette l’éponge

Après plus de sept années de services, un ambulancier paramédical du centre du Labrador quitte son emploi en raison de ce qu’il décrit comme une charge de travail insupportable qui a eu de profondes répercussions sur sa profession.

Je ne peux plus supporter cela. Je suis très épuisé. J’ai atteint mon point de rupture , a admis Cody Lucente, basé à Happy Valley-Goose Bay.

Lucente a effectué 75 heures de travail régulier toutes les deux semaines. Il doit aussi être disponible pendant 75 autres heures supplémentaires en cas d’urgence.

Il se pourrait que je travaille 12 heures et ensuite être appelé deux ou trois fois avec seulement une demi-heure ou une heure de pause entre les deux appels, seulement pour revenir faire encore 12 heures de travail. Encore et encore , a-t-il déploré.

« L'hôpital te possède quand tu travailles ici. » — Une citation de Cody Lucente, ambulancier paramédical

Les heures supplémentaires ne sont pas anecdotiques et peuvent provoquer une détérioration constante des conditions de travail pour les ambulanciers paramédicaux du Labrador, note-t-il.

J’ai vu des gens travailler 14 ou 20 jours consécutifs , dit-il avoir remarqué. Et cela se produit régulièrement. Ça mène à l’épuisement professionnel parce qu’ils attendent tellement de vous. Vous ne pouvez pas avoir une vie en dehors du travail.

À la recherche d’un autre emploi

Cody Lucente quittera son emploi chez Labrador-Grenfell Health en juillet. Il réfléchit à l’idée de travailler pour une autre régie régionale de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador ou accepter un poste en Ontario.

Les exigences de son emploi actuel sont trop élevées, réagit-il.

Une ambulance attend pour sa prochaine intervention. Photo : Rafsan Faruque Jugol/CBC

Quand on a 20 ans, ce n’est pas un problème. Mais en vieillissant, vous avez une famille et vous vous rendez compte que votre temps a plus de valeur que l’argent , a constaté Cody Lucente.

CBCCanadian Broadcasting Corporation a demandé une réaction du ministre de la Santé, John Haggie, mais il n'a pas encore accepté de commenter la situation.

Labrador GrenFell Health a indiqué qu’elle est déterminée à assurer la sécurité en milieu de travail et a mis en place des mesures de soutien, en collaboration avec les syndicats, pour résoudre les préoccupations des employés .

La NAPE, un syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux du Labrador, se dit frustrée par le peu de progrès réalisés dans l’amélioration des conditions de travail de ses membres,

Il faut comprendre que c’est un travail extrêmement stressant. Dans le meilleur des cas, les ambulanciers s’occupent de situations que la plupart des gens ne voient jamais de leur vie. Le travail comme telle nuit à la santé physique et mentale de nos membres , a soutenu le président de la NAPE, Jerry Earle.

La fatigue accumulée chez les ambulanciers paramédicaux peut être dangereuse pour les patients, estime Cody Lucente.

D’après des informations de CBC