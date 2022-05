La communauté pendjabi en deuil à la suite du meurtre du rappeur Sidhu Moose Wala

Son meurtre pourrait être le fruit d’une rivalité entre gangs, selon la police indienne.

En Inde, les autorités indiquent que Sidhu Moose Wala a quitté son domicile à bord d'une voiture de marque Jeep, en compagnie de deux autres personnes vers 16 h 30, heure locale, dimanche.

Une heure plus tard, les occupants de trois voitures ― une derrière le véhicule de Sidhu Moose Wala et les deux autres de chaque côté ― ont tiré sur le véhicule dans lequel se trouvait le rappeur et producteur de musique de 28 ans.

Sidhu Moose Wala a été blessé et transporté à l'hôpital où il est décédé, précise la police. Celle-ci ajoute qu'il est probable que le meurtre soit le résultat d'une rivalité intergang .

Une veillée à Surrey en l’honneur de l’artiste

Je me suis réveillé ce matin en apprenant qu'il avait été abattu de 20 balles dans sa voiture. C'est une nouvelle vraiment déchirante pour nous et pour toute la communauté , raconte Ishbret Singh, qui a organisé une veillée en mémoire de l'artiste et au cours de laquelle des centaines de personnes se sont rassemblées à Surrey dimanche.

Ensemble, nous sommes ici en train de prier pour son âme, ajoute-t-il. Qu'il repose en paix.

Pour Ishbret Singh, Sidhu Moose Wala était une figure importante dont la vie a connu une fin injuste et violente.

Sidhu Moose Wala abordait les thèmes de la violence, du machisme, ou encore de la situation dans son État d'origine. Il a également soutenu ouvertement les manifestations d'agriculteurs en Inde.

C'était une vedette très populaire, poursuit Ishbret Singh. Il était au sommet de sa carrière et il n'est plus là, donc c'est une chose très déchirante.

Sidhu Moose Wala est né à Moosa en 1993, un village du district de Mansa au Pendjab, en Inde. Après avoir obtenu un diplôme en génie électrique en Inde, en 2016, il s’est installé à Brampton, en Ontario.

C’est après son déménagement au Canada que Sidhu Moose Wala a connu un grand succès sur la scène du rap en langue pendjabi. Il s'est produit à guichets fermés à Winnipeg et à Toronto.

L'artiste prévoyait une tournée dans huit villes canadiennes

Sidhu Moose Wala était célèbre dans le monde entier, et plus particulièrement dans la diaspora pendjabi, pour ses performances de rappeur et ses vidéos léchées. Son premier album PBX 1 est sorti en 2018, et les albums suivants ont été classés au Canada et à l'étranger.

Ses vidéos ont fréquemment recueilli en peu de temps des millions de vues. Entre autres, sa chanson It's All About You a été la vidéo YouTube la plus regardée le jour de la Saint-Valentin en 2018.

Sidhu Moose Wala devait se produire sur la scène du Pacific Coliseum à la Pacific National Exhibition (PNE) de Vancouver le 23 juillet 2022 dans le cadre de son Back 2 Business Tour, une tournée de huit villes canadiennes. Photo : Facebook/Sidhu Moose Wala

Il devait se produire sur la scène du Pacific Coliseum, le 23 juillet 2022, lors du Pacific National Exhibition (PNE) de Vancouver. Ce spectacle devait avoir lieu dans le cadre de son Back 2 Business Tour, une tournée de huit villes canadiennes.

En 2019, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Ville de Surrey ont annulé un de ses spectacles devant avoir lieu dans cette municipalité en raison des craintes soulevées à la suite d'une agression au couteau lors d'un concert précédent.

Laura Ballance, porte-parole du PNEPacific National Exhibition , indique que la vente de billets pour le concert a été retardée alors que les organisateurs vérifiaient les détails de sécurité, et que des discussions devaient avoir lieu cette semaine avec le musicien à ce sujet.

C'est triste de voir quelqu'un qui est clairement un artiste talentueux, indépendamment de ce que les gens pensent de sa musique, qui avait une grande base d'admirateurs [...] être victime de toute sorte de violence , déplore-t-elle.

Un homme aux multiples casquettes

Sidhu Moose Wala avait également une carrière d'acteur. De plus, il avait rejoint le parti du Congrès national indien l'an dernier. Il s'était présenté aux élections de l'État du Pendjab en 2022, perdant face au Dr Vijay Singla du parti Aam Aadmi, qui est le parti au pouvoir dans l'État du Pendjab et à Delhi.

Le ministre en chef de l'État du Pendjab, Bhagwant Mann, a présenté ses condoléances à Sidhu Moose Wala sur Twitter, tandis que le parti du Congrès a déclaré que sa mort a été un choc terrible pour le parti du Congrès et la nation tout entière.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni