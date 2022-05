Nouvelles alertes météorologiques de pluie et de vent dans le sud du Manitoba

Le système risque d’amener de fortes précipitations dans le centre sud et le sud-est du Manitoba, notamment à Winnipeg. Des alertes météorologiques sont en vigueur pour lundi et mardi.

La pluie et les possibles orages devraient atteindre le sud de la province dès lundi après-midi. D’autres systèmes de précipitations pourraient se former avant que la dépression du Colorado ne quitte le Manitoba, mardi en fin de journée.

La pluie pourrait atteindre de 30 à 50 mm pour les secteurs de Steinbach, Winkler, Portage la Prairie, Gimli, Arborg, Poplar River, ainsi que du Whiteshell et des régions environnantes.

Des averses isolées sont aussi possibles et Environnement Canada pourrait publier de nouvelles alertes.

Dans l’ouest du Manitoba, de forts vents allant jusqu’à 90 km/h sont attendus dans les deux prochains jours.

Lundi, les vents du nord sont susceptibles d’atteindre 60 km/h avec des bourrasques à 90 km/h en soirée.

Des avertissements de vent sont en vigueur notamment pour les communautés de Neepawa, Killarney, Melita, Virden, Dauphin, Gladstone et les régions environnantes.

Selon Environnement Canada, les vents se poursuivront pendant la nuit de lundi à mardi, avant de diminuer en intensité dans la journée de mardi, alors que le système se déplace vers le nord-est de l’Ontario.

L’agence fédérale prévient que des pannes de courant dues aux forts vents sont possibles et avertit les automobilistes qu’ils devraient s’attendre à de piètres conditions routières, surtout sur les autoroutes.

Avertissement provincial de vents et d’inondations

Le gouvernement du Manitoba a aussi publié un avertissement d’inondation pour le sud-est du Manitoba, dimanche.

À cause des fortes pluies attendues dans les prochains jours, les lacs, rivières et autres cours d’eau dans ce secteur pourraient déborder lundi et mardi.

Dépendant de l’intensité de la pluie, les niveaux d'eau pourraient augmenter rapidement et menacer les propriétés situées sur des terrains bas ou près de cours d’eau, en plus de routes et d’autres infrastructures.

Zone au Manitoba touchée par un avertissement d'inondation les 30 et 31 mai 2022. Photo : Capture d'écran / Gouvernement du Manitoba

Avec des rafales pouvant atteindre de 80 à 100 km/h, un avertissement de forts vents sera également en vigueur mardi pour les bassins sud des lacs Winnipeg, Manitoba, Winnipegosis et Dauphin.

Les vents pourraient faire grimper les niveaux d’eau, pouvant atteindre près de 2 m le long des berges. Les rafales pourraient aussi causer de puissantes vagues, selon la mise à jour de la province. Les résidents des secteurs concernés sont invités à rester vigilants et prudents.

Les zones touchées sur le lac Winnipeg incluent l'entièreté de la berge au sud de Manigotagan à l’est du lac et au sud de Riverton à l’ouest.

Pour le lac Manitoba, les berges concernées s’étendent du nord de Lundar Beach, pour la partie sud du bassin du lac, jusqu’à proximité de Langruth et certaines portions du bassin Nord du lac.

Les berges sud des lacs Winnipegosis et Dauphin sont aussi incluses dans cet avertissement.

Les vents devraient aussi toucher la région des lacs du Whiteshell, où les niveaux d’eau pourraient augmenter d’environ 30 à 60 cm le long des berges.

La province déconseille aux voyageurs de se rendre dans la région des lacs du Whiteshell ou encore dans la région du bassin en aval de la rivière Winnipeg en Ontario, à cause des forts courants et hauts niveaux d’eau qui risquent d'augmenter davantage avec la pluie.

Jusqu’à maintenant, 38 communautés ont déclaré l’état d’urgence dans la province en raison des inondations.