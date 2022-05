La Fédération des contribuables s’interroge sur les dépenses de Charlottetown

La Ville de Charlottetown s’est engagé à changer ses politiques de dépenses dans les prochaines semaines. Cette décision a été annoncée après que la Fédération canadienne des contribuables (FCC) ait dénoncé des dépenses exagérées de la part d’élus et d’employés municipaux.

Directeur intérimaire pour l’Atlantique à la Fédération canadienne des contribuables, Renaud Brossard demande à la ville de Charlottetown d’expliquer ses dépenses réalisées lors d’une conférence à Québec en 2019.

« S’il y a de l’argent qui a été payé en trop, ça devrait être remboursé à la ville. » — Une citation de Renaud Brossard, directeur intérimaire pour l’Atlantique à la Fédération canadienne des contribuables

À l’occasion de cet événement organisé par la Fédération des municipalités, le maire Phillip Brown ainsi que sept conseillers municipaux et deux employés de la ville auraient dépensé presque 44 000 $ durant quatre jours.

Ces dépenses représentaient le double de celles enregistrées par la ville lors de la même conférence à Halifax, en 2018.

Renaud Brossard, directeur par intérim pour l'Atlantique, à la Fédération canadienne des contribuables, exhorte aux élus et aux employés de rembourser l'argent dépensé de façon irrégulière (archives). Photo : Gracieuseté Renaud Brossard

Parmi les factures, des frais de consommation d’alcool lors d'un dîner auraient été payés avec de l’argent des contribuables, ce qui n’est pas permis par les règlements municipaux.

Ce dîner aurait coûté plus de 1800 dollars , dont 459 dollars étaient des frais d'alcool.

Des allocations journalières auraient aussi été versées pour couvrir les coûts des repas, alors que les frais d’inscription à la conférence incluaient déjà ce type de dépense.

Ces détails concernant les dépenses ont été obtenus par la Fédération canadienne des contribuables à travers une demande d'accès à l’information.

Ce qu’on dirait c’est que tant des employés que des élus de la ville ont tendance à piger deux fois dans leur allocation de dépenses , explique Renaud Brossard.

Les explications de la mairie

À la Fédération des contribuables, la ville de Charlottetown aurait répondu que les politiques actuelles empêchaient ce type de dépenses, mais que des précédents auraient permis de les effectuer quand même, selon Renaud Brossard.

Un porte-parole de la ville de Charlottetown a aussi déclaré que le directeur général de la municipalité peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour permettre certaines dépenses, comme celles liées à l’alcool.

À l’époque de l’événement à Québec, ces dépenses auraient été approuvées par l’ancien directeur général de la ville Peter Kelly, qui a été congédié à la mi-mai à la suite des allégations de mauvaise gestion des finances publiques.

L’ancien directeur général de la ville Peter Kelly (photo), qui a été congédié à la mi-mai, a été remplacé de façon intérimaire par Donna Waddell. (archives). Photo : CBC

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, le maire Philip Brown a souligné que la directrice générale de la ville par intérim, Donna Waddell, révise les politiques de dépenses afin que cela ne se reproduise pas.

Les recommandations de la directrice générale intérimaire seront présentées au Conseil dans les semaines à venir, et j’espère que cette question sera traitée dans les plus brefs délais. Nous devons nous assurer que les processus internes de la Ville sont transparents et responsables , explique le maire.

Philip Brown a aussi rappelé que le dîner réalisé lors de la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités est un événement traditionnel.

Ce dîner était certainement une circonstance spéciale, mais il devrait y avoir des limites à cela. , reconnaît-il.

Le maire Philip Brown a rappelé que le dîner réalisé lors de la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités est un événement tradition (archives). Photo : CBC / Natalia Goodwin

Une analyse approfondie des dépenses

Renaud Brossard souligne que la Fédération des contribuables souhaite continuer à enquêter sur les dépenses de la ville de Charlottetown.

On est train d’envoyer d’autres demandes d’accès à l’information, alors on veut voir si c’est quelque chose isolée ou si quelque chose de systématique, explique-t-il.

Le directeur pour l’Atlantique à la fédération n’écarte pas la possibilité de faire une demande d’audit dans le cas où d’autres dépenses irrégulières se seraient produites.

Si c’est systématique, il sera nécessaire de revoir les politiques, et sûrement il sera important de faire un audit des finances de la ville pour s’assurer que les bonnes pratiques ont toujours été suivies, ajoute-t-il.

Renaud Brossard explique que cet audit devrait être un processus indépendant réalisé idéalement par le gouvernement de la province.

La conférence prochaine conférence de la Fédération canadienne des municipalités se tiendra à Regina du 2 au 5 juin 2022.

Cette année, la ville n'y enverra que cinq personnes, notamment deux conseillers et trois membres du personnel.