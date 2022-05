Encore quelques semaines pour nettoyer les rues d’Ottawa après la tempête

En entrevue à l’émission Les Matins d’ici, M. Gonthier a souligné les progrès réalisés la semaine dernière et cette fin de semaine, mais il a préféré rester prudent.

Avec l’étendue des dégâts, on parle encore de quelques semaines , a-t-il évalué.

Cette semaine, la priorité sera accordée à la réouverture des routes, le rétablissement des feux de circulation à certaines intersections et l’enlèvement des branches, des débris et des arbres.

Alain Gonthier, directeur général des travaux publics à la ville d’Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada

Il y a plusieurs arbres qui ont été endommagés et qui doivent être enlevés. Dans certains cas, c’est du travail de précision, car ils sont tombés sur une maison. Ce sont des travaux qui vont continuer pour quelques semaines.

M. Gonthier indique qu’actuellement, environ 20 routes sont encore fermées en raison des conséquences de la tempête, alors que 42 intersections n’ont pas de signalisation faute de courant, à travers le territoire.

Le directeur général des travaux publics de la Municipalité insiste : le phénomène, observé il y a un peu plus d’une semaine maintenant, est exceptionnel, ce qui complique le travail de son équipe, qui a reçu l’aide du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts qui a été très utile, selon lui.

Le plus gros impact cette fois-ci, c’est l’étendue des dommages en raison de la tempête. Lorsqu’on fait comparaison avec la tornade de 2018, la tornade avait vraiment ciblé un certain secteur, une certaine communauté de la ville. Cette fois-ci, on parle d’une ampleur à la grandeur de la ville, de Stittsville au sud d’Ottawa jusqu’à Navan. Donc les dégâts sont beaucoup plus significatifs.

« À ce point-ci, on prend toute l’aide qu’on peut avoir. On assigne cette aide-là selon les capacités des gens. » — Une citation de Alain Gonthier, directeur général des travaux publics de la Ville d’Ottawa

Les résidents qui souhaiteraient aider la Ville à nettoyer les dégâts de la tempête sont les bienvenus, a ajouté M. Gonthier. Ils seront assignés selon leurs capacités physiques, a-t-il précisé. Pour participer, la Municipalité a mis en place un programme auquel il est possible de s’inscrire sur son site internet  (Nouvelle fenêtre) .

Encore des foyers sans électricité

Outre les dégâts à travers le territoire, que ce soit à Ottawa, en Outaouais ou dans l’est ontarien, lundi matin, plusieurs résidents sont encore privés d’électricité.