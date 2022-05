Orages : encore quelques milliers de Québécois sans électricité lundi

À 20 h vendredi dernier, le nombre d'abonnés toujours sans électricité s'élevait à environ 25 000. Peu avant 8 h 30 lundi matin, il n'en restait plus que 3174, selon la société d'État, dont 243 dans les Laurentides.

Les deux autres régions les plus touchées par les pannes étaient encore celles de Lanaudière et de l'Outaouais.

Vendredi dernier, Hydro-Québec a précisé que 65 % des pannes restantes qui touchaient son réseau affectaient dix clients ou moins, ce qui signifie que, dans ces cas, le courant électrique ne pouvait être rétabli que d'un à dix clients à la fois seulement.

De très lourdes entraves ont été observées sur les routes se rendant aux lieux des travaux à effectuer pour réparer les pannes.

En Ontario, Hydro One a indiqué dimanche qu'un peu plus de 12 600 de ses clients étaient encore privés d'électricité, la plupart dans l'est de la province. Pour sa part, Hydro Ottawa évaluait à 9900 le nombre de foyers qui n'avaient pas encore été rebranchés.

Le mauvais temps de samedi dernier a causé la mort d'au moins 11 personnes dans les deux provinces, surtout en Ontario, mais aussi au Québec.

Aide financière

Une aide financière spéciale a été annoncée samedi par le gouvernement du Québec pour couvrir les pertes de denrées alimentaires subies par les bénéficiaires des programmes d'assistance sociale à la suite des pannes électriques.

Les prestataires d'aide sociale qui ont été touchés par une panne de plus de 24 heures sont admissibles à cette aide de 75 $ par personne. Le montant maximal pour chaque famille est de 300 $.