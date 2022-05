Certaines d’entre elles peuvent soulever à plus de 60 mètres des milliers de kilogrammes de matériaux et d’équipement.

Le nombre de grues change au fur et à mesure que les travaux commencent et se terminent. La Municipalité régionale d’Halifax estime qu’il y en a de 25 à 37.

C’est un nombre sans précédent, selon Miguel Salgueiro, président de l’entreprise Omega Formwork, qui en compte six en action à Halifax. Nous sommes très occupés , souligne-t-il.

Le nombre de grues illustre l’importance des travaux de construction en cours. C’est très encourageant pour l’économie, indique le promoteur immobilier Alex Halef, PDGprésident-directeur général des entreprises Banc. Ces dernières utilisent trois grues en ce moment, dont une pour construire un immeuble de 19 étages, rue Robie, qui comptera 124 appartements ainsi que des locaux pour des commerces au rez-de-chaussée.

L’industrie tente de répondre à la pénurie de logements aussi vite que possible, souligne M. Halef. Les deux autres projets de son entreprise comprennent la construction de 425 logements supplémentaires.

La croissance de la Municipalité régionale d’Halifax atteint un point sans précédent, selon le directeur de la planification régionale, Eric Lucic. Halifax fait partie des chefs de file au pays en matière de taux de croissance et le nombre de grues en témoigne, souligne-t-il.

La présence de grues démontre aussi que l’on construit plus en hauteur qu’auparavant et que plus de gens veulent vivre au centre-ville, ajoute M. Lucic.

Des travailleurs de la construction au centre-ville d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Brian MacKay

Les travaux de construction créent aussi de l’emploi. Tout chantier peut compter jusqu’à 100 travailleurs et le travail peut prendre jusqu’à un an et demi, selon l’envergure du projet, estime Alex Halef.

Les défis du boom immobilier

Toronto demeure au premier rang au pays quant au nombre de grues, mais Halifax fait partie du peloton de tête.

Il est toutefois difficile de maintenir ce rythme, selon Brad Smith, directeur de l’organisme Mainland Nova Scotia Building Trades, qui représente des travailleurs de la construction. Il dit que l’industrie est très occupée et qu’il faut tenir compte de la disponibilité de la main-d'œuvre et des problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

Alex Halef s’attend à ce que la croissance continue parce que la région attire beaucoup de résidents d’autres régions du Canada et d’autres pays. Il souhaite une accélération du processus d’approbation des projets et la formation d’un plus grand nombre de travailleurs pour la suite des choses.