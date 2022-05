Des Manitobains craignent de perdre leur maison avec la hausse du coût de la vie

Pour Gordon McRae, qui a acheté sa première maison en 2019, le bonheur de posséder sa résidence de Brandon a été de courte durée.

C’était comme si un de mes objectifs de vie avait été accompli, le sentiment que les choses allaient s'améliorer , se remémore M. McRae.

Ayant déjà été contraint de vivre dans sa voiture, la possibilité de posséder sa maison lui avait semblé inatteignable.

« J’étais excité par le début d’une vie nouvelle et décente. Ça n’a pas duré longtemps. »

Un peu moins d’un an après, les heures de Gordon McRae ont été coupées à son emploi. Avec la hausse du coût de la vie, il a dû se tourner vers un deuxième emploi comme livreur de nourriture en soirée.

Avec l’inflation toujours à la hausse, M. McRae affirme être à court d’options. Certains jours, il dit ne manger qu’un bol de céréales le matin. D’autres, il éteint le chauffage pour économiser.

Le résident de Brandon craint que la prochaine chose à laquelle il devra renoncer soit sa maison.

Je réussis à payer mon hypothèque, mais seulement parce que je ne mange pas autant [...] C’est terrifiant d’envisager de se retrouver une nouvelle fois à la rue , confie-t-il.

À Winnipeg, Laura Warren craint aussi pour sa maison. Le revenu de son emploi dans un salon de coiffure était auparavant suffisant pour payer l’hypothèque de son bungalow de 65 m2 dans le West End. Cependant, elle explique que la pandémie a été dure pour son secteur d’emploi.

Mme Warren explique avoir à choisir quelles factures seront payées à temps chaque mois. Alors que son hypothèque arrive à échéance dans quelques semaines, elle craint de ne pas pouvoir garder sa maison.

Laura Warren dit avoir de la difficulté à s’imaginer devoir louer un appartement, d’autant plus qu’elle devrait y habiter avec ses cinq animaux de compagnie, tous adoptés au refuge auquel elle est bénévole.

Laura Warren considère se trouver un second emploi ou encore louer la deuxième chambre de sa maison, où elle garde habituellement ses animaux.

Pour certains propriétaires de maison, choisir un logement plus petit n’est pas nécessairement une option, selon le professeur de géographie urbaine à l’Université de Winnipeg, Jino Distasio.

« Dans le marché immobilier, certains sont déjà au bas de l’échelle. Ils ne peuvent pas tomber plus bas. C’est à ce moment qu’il faut plus de programmes et de solutions. »