Une gérontologue continue de croire au potentiel des Maisons des aînés

Ce type d'hébergement commence à fleurir un peu partout dans la province. L'objectif est d'offrir un milieu de vie s'approchant le plus possible du sentiment d'être à la maison.

Planifiées avant la pandémie, les coûts de construction de ces maisons ont toutefois explosé.

Rappelons qu'au début du mois, Radio-Canada avait dévoilé qu'à la suite d'un premier appel d'offres annulé pour certaines maisons - dont celle de Granby - en raison d'un dépassement des coûts.

Les soumissions faites dans le cadre du deuxième appel d'offres étaient encore plus chères.

La professeure titulaire à l’École de Service social de l’Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux de l’Estrie-CHUS, Marie Beaulieu, rappelle qu'en proposant les maisons des aînés, la volonté était de faire et différemment que les CHSLD.

Ce qui est souhaité comme philosophie est de faire en sorte que ça ressemble à un domicile. L'idée est très bonne. Ça ressemble à une continuité au lieu de corridors d'hôpital , souligne Mme Beaulieu.

Elle constate aussi la hausse des coûts de construction durant la pandémie.

« C’est un milieu de vie où nous donnons une place aux proches avec un pouvoir décisionnel aux aînés. Il y a une philosophie de reconnaître la personne. » — Une citation de Marie Beaulieu, gérontologue

Elle croit qu’il faut laisser plus de places aux proches des aînés, chose qui a émergé au cours des derniers mois.