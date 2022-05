Une église de Calgary célèbre sa nouvelle banderole de la Fierté

En mars dernier, une bannière qui exprimait la volonté de l’église d'accueillir les personnes de la communauté LBTQ a été partiellement déchirée et brûlée et les vandales y avaient inscrit : repentez-vous. La police de Calgary étudie la piste du crime haineux pour expliquer cet acte.

Depuis 12 ans, l’église travaille à rendre son espace plus ouvert et inclusif pour toutes les personnes, peu importe leur identité et leur expression sexuelle.

La révérende Erin Klassen, à gauche, a été surprise du soutien de la communauté face au vandalisme de la précédente banderole. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

La révérende Erin Klassen, découragée de cette action, a été réconfortée par le soutien de la communauté lors de cet épisode.

Nous avons un peu décidé de faire un quitte ou double dans nos intentions d’être public et explicite dans notre accueil , a souligné la révérende Erin Klassen.

Trois organisations ont contacté l’église pour donner des banderoles, selon Sharon Woodhouse, une fidèle de l’église depuis presque 40 ans. Cela affirme que nous sommes sur la bonne voie , a-t-elle déclaré.

D’après elle, plus de 50 églises United, incluant celle de Scarboro, partagent ces idéaux d’espaces inclusifs.

Des paroissiens sont réunis pour contempler la nouvelle bannière accrochée à l'extérieur de l'église. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Les deux banderoles à Scarboro ont été offertes par Reputable Red Panda, une entreprise d’impression numérique basée dans la métropole albertaine. Nous avons ressenti qu’il était de notre devoir de faire quelque chose quand nous avons vu cette nouvelle , a raconté son propriétaire, Brandyn Funk.

Il n’est pas membre de l’église, mais soutient son message d’inclusivité.

Nous voulons démontrer que même si certains membres de la communauté ne s’entendent peut-être pas avec eux, ce n'est certainement pas le cas du [reste] de la communauté.

Avec les informations de Helen Pike