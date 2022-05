Immigration : la MRC de Mékinac récompensée à l’échelle provinciale

Cette reconnaissance lui a été décernée par le gouvernement du Québec et la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

L’aventure a débuté en 2020. Des responsables de la MRC de Mékinac ont lancé un service d’accueil aux nouveaux arrivants. Le défi était de taille.

« Accueillir, alors qu’on n’a pas le droit de sortir de chez nous, ça a été quelque chose de difficile. » — Une citation de Mia Delisle, agente à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants de la MRC de Mékinac

Depuis, une cinquantaine de nouvelles personnes de l’étranger s’y sont installées.

La recette du succès? D’y aller au jour le jour en offrant un soutien individualisé et ça peut être un avantage d’un petit milieu. Les gens, ce ne sont pas des numéros. On les prend vraiment comme ils sont et on y va avec une évaluation des besoins , explique Mia Delisle, agente à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants de la MRC, au micro de l’émission Toujours le matin.

La flexibilité est également un facteur déterminant dans l’accueil de nouveaux arrivants, ajoute-t-elle.

Mia Delisle estime que la régionalisation de l’immigration comporte des avantages. L’intégration peut se faire plus facilement dans les petits milieux selon elle.

La MRC compte par ailleurs sur des escouades bénévoles, un projet-pilote, pour opérer.

L’organisme La Maison d’Haïti, basée à Montréal, a également été récompensé dans la catégorie Organismes à but non lucratif.

Le prix Ulrick-Chérubin a été créé en l’honneur de l’ancien maire d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue.