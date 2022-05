Nouvel hôpital de l’Outaouais : la CCHADO ne veut pas de l’emplacement du Centre Asticou

La Coalition pour un Centre Hospitalier Accessible et Durable en Outaouais (CCHADO) réitère sa demande qu’un processus de consultation soit mis en place et rejette l’éventualité de l'emplacement de l’actuel Centre Asticou pour accueillir le nouvel hôpital.

Dans une mise à jour de sa campagne de mobilisation des derniers mois, lundi matin, le regroupement d’organismes et de citoyens qui milite pour l’installation du nouvel hôpital de l’Outaouais au centre-ville de Gatineau martèle à nouveau son message à l’attention du gouvernement de François Legault : le futur Centre Hospitalier Affilié Universitaire de l’Outaouais (CHAUO) doit être localisé de manière accessible et durable.

Estimant être à l’aube d’une annonce de Québec sur l’emplacement du futur campus hospitalier, la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais insiste sur les efforts de mobilisation par et pour la communauté de l’Outaouais qui ont été faits et qui permettent aujourd'hui de porter un large consensus à l’échelle régionale .

La Coalition pour un Centre Hospitalier Accessible et Durable en Outaouais (CCHADO) organisait une conférence de presse, lundi 30 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Selon la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais , les autorités gouvernementales considéreraient très sérieusement l'emplacement de l’actuel Centre Asticou pour y établir le futur hôpital. Mais selon les membres de la coalition, ce site comporte de nombreux désavantages .

Nous n’avons qu’à penser au manque d’accès en transport en commun et pour les populations plus vulnérables, aux problèmes majeurs de congestion à prévoir, aux impacts sur l’environnement local - notamment sur le parc de la Gatineau, et sur les difficultés à établir des synergies en matière d’enseignement et de recherche avec l’Université du Québec en Outaouais , énumèrent-ils par voie de communiqué.

Pour eux, le site du Centre Asticou ne représente pas une meilleure option que celui des Hautes Plaines, précédemment envisagé par les autorités gouvernementales.

La qualité des soins en question, selon la Coalition

Les porte-paroles du regroupement insistent sur les liens entre le site qui sera choisi pour le CHAUOCentre Hospitalier Affilié Universitaire de l’Outaouais et la qualité des soins de santé qui seront délivrés aux citoyens de l’Outaouais.

Le choix du site aura en effet des impacts majeurs sur de nombreux facteurs déterminants pour la qualité des soins de santé dans la région. Qu’on pense au temps de transport des ambulances, à la disponibilité de services d’hébergement à proximité et en quantité suffisante et à l’aisance d’accès pour les usagers et les travailleurs, dont les travailleurs temporaires; tous ces facteurs et bien d’autres seront nécessairement affectés par la localisation de l’hôpital , déclarent-ils.

Pour la Coalition, le choix du site est donc la priorité dans le débat actuel, car il aura des conséquences majeures et durables sur les soins qui seront fournis, pour les décennies à venir, à la population de l’Outaouais, qui a souffert de déficits significatifs et largement connus en ce sens dans les dernières décennies .

« Nous n’aurons pas deux opportunités pour bien faire à ce sujet. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la CCHADO

La CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais continue de marteler que le site choisi doit offrir de plus grands avantages en termes d’accès aux transport en commun et transport durable, d’accès pour les populations les plus vulnérables, de protection de l’environnement et de lutte aux changements climatiques, d’exemplarité de l’État et d’attractivité régionale.

La coalition demande, à nouveau, qu’un processus de consultation soit mis en place par les autorités chargées du dossier afin que tous ceux désirant participer à ce débat puissent être entendus.

Plus de détails à venir