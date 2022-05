Corps retrouvé à Nicolet : la communauté ébranlée, peu de réponses des autorités

La Sûreté du Québec (SQ) refuse de confirmer l’identité de la victime, mais plusieurs sources indiquent que le corps retrouvé est celui de Florent Dumas, un homme âgé dans la cinquantaine qui avait une déficience intellectuelle.

Ses deux colocataires, Pascal Martel et son fils Jason, ont été accusés d’outrage à un cadavre.

L’une des anciennes intervenantes de Florent Dumas à l’Association des personnes déficientes intellectuelles Bécancour-Nicolet-Yamaska, Chantal Larochelle, s’est dite troublée par les événements.

Elle a décrit la victime comme un homme respectueux, reconnaissant et timide. Il jouissait d’une bonne autonomie, travaillant au Canadian Tire de Nicolet, a-t-elle poursuivi.

Pour Nicolet, c’est un drame. Tout le monde est ébranlé. Qu’on connaissait ou non Florent, on le croisait. […] C’était une personne en déficience qui était naïve, qui était vulnérable. Ce serait arrivé à quelqu’un neurotypique, ç’aurait été aussi bouleversant, mais je trouve que c’est encore plus révoltant que ce soit Florent avec sa vulnérabilité à lui , a mentionné Mme Larochelle.

Florent Dumas serait devenu colocataire avec Pascal et Jason Martel par un concours de circonstances.

Des voisins rencontrés ont refusé de témoigner à visage découvert par crainte de représailles. Ils ont dit avoir noté des comportements inhabituels ces dernières semaines.

Parmi eux, des cris et des blasphèmes et la perception d’odeurs nauséabondes. Le chien des Martel aurait rôdé à plusieurs reprises autour de l’endroit où le corps de Florent Dumas a été retrouvé.

Les résultats de l’autopsie pourraient faire en sorte que d’autres accusations soient déposées contre les Pascal et Jason Martel.

Avec les informations de Magalie Masson