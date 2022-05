Comment soutenir les communautés touchées par une tuerie de masse

Le rapport rédigé par Jaclyn Schildkrault de l’Université d'État de New York à Oswego propose des solutions pour venir en aide aux proches des victimes et à leur communauté.

Ces documents ont été publiés alors que plusieurs familles boycottent les audiences et disent manquer de confiance envers le processus de la commission d'enquête.

Un deuil collectif

Chaque individu a ses propres besoins et pour certains, il faudra des années avant d’être prêt à affronter le traumatisme.

Le rapport suggère tout de même que des groupes de soutien, des centres dédiés à soutenir la communauté et des projets de monuments peuvent aider.

Un terrain de jeu a été construit récemment. Une campagne de financement est en cours pour recueillir environ 300 000 $ en argent et en dons de matériaux de construction pour rénover et agrandir la salle communautaire, indique Alana Hirtle, du club Rotary de Truro. Photo : CBC

Certaines ressources de la région de Colchester et de Truro existaient déjà et on offert des services aux familles des victimes, mais comme l’indique Alana Hirtle du Club Rotary de Truro, d’autres groupes d’aide ne pourraient qu’aider.

« Dans notre société, nous n’affrontons pas le deuil. Nous sommes censés serrer les lèvres et continuer notre vie, alors qu’il y a beaucoup plus que ça et que c’est plus compliqué. » — Une citation de Alana Hirtle , Club Rotary de Truro

Mme Hirtle est la présidente d’un comité qui travaille à la construction d’un nouveau parc et d’un centre communautaire à Portapique.

Un traumatisme sévère

Des survivants et des membres de communautés touchées par des fusillades de masse aux États-Unis depuis 2017 ont été interrogés par les auteurs du rapport.

On indique que la perte d’un proche en raison d’un homicide est la plus sévère expérience traumatisante qu’une personne peut vivre . Ces événements sont violents, aléatoires et rares, contribuant ainsi au traumatisme.

Selon les auteurs, les groupes de soutien peuvent jouer un rôle pour aider les survivants. Aux États-Unis, un important groupe est The Rebel Project, créé par les survivants de la tuerie de Columbine après la fusillade dans un cinéma d’Aurora au Colorado 13 ans plus tard.

Le groupe a 1400 membres, dont plusieurs viennent du Canada. Il a pour but de créer un sentiment de communauté, peu importe où les individus se trouvent. Mais selon le rapport, des contacts en personne sont aussi importants.

On suggère que des intervenants pourraient appuyer les personnes qui le veulent à participer à des événements, des conférences ou d’autres rassemblements.

Les centres de résilience

Des centres de résilience sont nés de plusieurs fusillades, incluant celles d’Aurora au Colorado en 2013, d’Orlando en Floride en 2016, de Las Vegas au Nevada en 2017, de Parkland en Floride en 2018 et d’El Paso au Texas en 2019.

Un centre communautaire sera construit à Portapique. Photo : Radio-Canada

Ces centres sont voués au bien-être des communautés et offrent des services de thérapie, mais aussi de mieux-être, comme des cours de yoga, de méditation, des sessions de groupe et de l’éducation sur les traumatismes.

Selon Alana Hirtle, le futur centre communautaire de Portapique pourrait avoir une telle vocation.

Un autre site près du parc provincial MacElmons Pond pourrait aussi être utilisé selon certains intervenants de la région.

Des monuments, mais qui impliquent les familles

Donner aux familles et aux survivants un rôle dans la création d’installations commémoratives est essentiel selon le rapport.

Cela leur offre une façon créative de composer avec leur deuil et s’assurer que la mémoire de leurs proches est respectée.

En Nouvelle-Écosse, un fonds de 90 000 $ a été transféré récemment à la Municipalité du comté de Colchester.

La mairesse Christine Blair indique que des discussions avec les maires d’Halifax et d’autres municipalités de la région sont en cours pour déterminer où seront placés les monuments.

Des consultations sont aussi prévues avec les familles.

La Commission sur les pertes massives reprend à Truro lundi, alors qu’un des policiers de la GRC qui était responsable lors de la fusillade témoignera virtuellement dans une audience préenregistrée qui sera rendue publique plus tard dans la semaine. Un deuxième policier témoignera de la même manière mardi et le processus est fermé au public.

Les audiences publiques reprennent mercredi.