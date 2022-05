Temps chaud et humide pour lundi et mardi, selon Environnement Canada

Dans un bulletin météorologique spécial, l'agence fédérale a déclaré que le premier épisode de chaleur de l'année est arrivé avec des températures chaudes et humides prévues lundi et mardi.

Les températures devraient dépasser les 30 degrés Celsius dans de nombreuses régions de l'Ontario, notamment à Toronto, dans la région du Grand Toronto et dans le sud-ouest de l'Ontario.

Bien qu'il y ait une brève baisse de température prévue dans la nuit de lundi à mardi, le temps chaud et humide devrait se poursuivre mardi.

Mardi, les températures maximales devraient à nouveau atteindre les 30 °C, tandis que les températures minimales tourneront autour des 20 °C dans de nombreuses régions.

De l'air plus frais arrivera mercredi, selon Environnement Canada.

Ces conditions météorologiques présentent toutefois un risque pour la santé des personnes exposées à la chaleur, notamment les personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Les consignes d'usage consistent essentiellement à rester le plus longtemps possible dans des endroits climatisés et à s’hydrater.

Avec les informations de CBC