Un relais pour protéger les insectes butineurs à Sherbrooke

C'est au tour des plus jeunes de s’intéresser à l’importance de protéger les insectes pollinisateurs comme les abeilles.

Des élèves de l’école secondaire La Montée de Sherbrooke ont créé un projet nommé Le Relais des butineurs.

Clarence Michaud et Mathilde Bouchard font partie des participants au projet.

Le Relais des butineurs est un projet qui permet aux butineurs de retrouver un habitat dans les milieux urbains. Il y a des abeilles dont on parle souvent. Les bourdons, les papillons, les abeilles sauvages et les colibris sont aussi très importants , explique Clarence Michaud.

Mon grand-père est apiculteur. C'est une histoire de famille pour moi. Le projet est parti de La classe ouvrière où nous avions installé deux ruches au pavillon Saint-François de l’école de La Montée. Nous avons décidé d'aller plus loin et de voir plus grand , ajoute Mathilde Bouchard.

Quatre écoles primaires ont été approchées pour se joindre au mouvement.

Nous voulons créer de la relève dans toute la ville , croit Mathilde Bouchard.

« Nous voulons que les écoles, les entreprises et les particuliers se joignent au mouvement dans un avenir rapproché. » — Une citation de Mathilde Bouchard, élève à l'école de La Montée de Sherbrooke

Notre projet est encore assez jeune. Le projet consiste à planter des fleurs pour offrir un habitat aux insectes pollinisateurs. Si notre mouvement est assez vaste, ça va faire une différence , a ajouté Clarence Michaud.

Les deux adolescents soulignent que le pollen joue un rôle très important dans la biodiversité.

En se nourrissant, le pollen se colle aux pattes de ces insectes pollinisateurs et permet la reproduction des espèces végétales. Le vent peut aussi assurer une pollinisation, mais l’effet est limité. Ce serait impossible de faire ça à la main , mentionne Carence Michaud.

Avec le pollen, nous obtenons 80 % des fruits et légumes que nous consommons. Deux fruits et légumes sur trois proviennent d'eux. Le pollen nous permet de consommer une variété , croit Mathilde Bouchard.

La Ville de Sherbrooke pose de plus en plus de gestes en ce sens.

L’an dernier, l’Université de Sherbrooke est devenue le premier établissement d’enseignement au Québec à obtenir le titre de Campus ami des abeilles.