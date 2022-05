Des agriculteurs de la région d’Ottawa tentent de rester positifs après la tempête

Ça ne fait que renforcer notre volonté de continuer à faire ce que nous faisons , explique-t-elle, en marge du Marché des agriculteurs de Lansdowne.

Mme Stevens-Heap est copropriétaire de Heart of the City Farm, une ferme qui se trouve dans la région rurale de l'est d'Ottawa. Une région qui a été durement touchée lors de la tempête qui a balayé Ottawa et ses environs le 21 mai dernier.

Deux serres tout juste bâties ont été détruites, ainsi que divers équipements agricoles. Les récoltes ont également été ravagées et les lumières restaient désespérément éteintes, dimanche.

Nous avons perdu 25 000 $ , estime Mme Stevens-Heap.

Ça a été un coup dur, mais je n'arrête pas de me dire que c'est tellement représentatif de tout ce qu'est l'agriculture. Il y a toujours des choses qui se produisent qui sont complètement hors de votre contrôle, et c'est notre travail de retomber sur nos pieds et de réagir. Mais tout ce que nous pouvons faire et que nous avons fait cette semaine n’est possible que grâce à tout l’amour que nous recevons.

Dimanche après-midi, une collecte de fonds en ligne pour soutenir la ferme avait recueilli plus de 15 000 $. Mme Stevens-Heap précise que si la somme recueillie dépasse les dégâts enregistrés, le surplus sera reversé à d'autres agriculteurs dans le besoin.

Ça nous pousse juste à travailler plus

Cette attitude positive est partagée par Linda Bergeron, propriétaire de Linda Garden près de Navan.

Elle était à un marché lorsque la tempête a frappé. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé une serre anéantie et des plantes abîmées. Elle estime que la tempête lui a causé plusieurs milliers de dollars de dégâts.

Nous sommes heureux [que] toute la famille soit en sécurité, car tout le reste est remplaçable. Ça nous pousse juste à travailler davantage… Nous aimons ce que nous faisons de toute façon , dit-elle.

Linda Bergeron essaie de rester positive. Les dégâts du derecho du 21 mai auraient pu être bien pires, estime-t-elle. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Autour de nous, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations bien pires, donc on se dit : "Ce n'est pas si mal après tout." On essaie de rester positifs.

Avec les changements climatiques qui risquent d’apporter de plus en plus d’événements aussi défavorables, Mme Stevens-Heap explique que Heart City Farm planifie de mettre en place des solutions pour atténuer les dégâts, notamment en raccordant la ferme à l'énergie solaire.

Maintenant on se demande : pourrions-nous faire cela encore plus rapidement? dit-elle.