Rivière Saint-Charles : reprise des recherches pour retrouver deux adultes

Le Service de protection contre l’incendie de Québec et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont déployé de nombreux effectifs sur le terrain pour retrouver l’homme et la femme dans la vingtaine disparus sous les flots. Il s'agit de deux étudiants de l'Université Laval, a confirmé le SPVQService de police de la Ville de Québec .

Selon nos informations, la femme aurait fait une chute accidentelle dans la rivière vers 18 h, dimanche, dans le secteur du boulevard Père-Lelièvre.

L’homme aurait tenté de lui venir en aide, mais aurait été incapable de regagner la rive. D'après les policiers, les deux disparus se connaissaient.

Le Service de police de la Ville de Québec a établi un poste de commandement près de la rivière Saint-Charles, dans le secteur du boulevard Père-Lelièvre. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Les équipes de secours ont encore espoir de retrouver les deux personnes en vie. Elles doivent composer avec une rivière Saint-Charles plus agitée qu’à l’habitude en raison des fortes pluies qui ont frappé la région ces derniers jours.

La SQ Sûreté du Québec en renfort

Des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) sont d'ailleurs venus prêter main-forte aux équipes déjà sur place lundi matin. Un hélicoptère a également été dépêché afin de parcourir la rivière du haut des airs.

Dimanche soir, le SPVQ Service de police de la Ville de Québec avait déjà eu recours à l'utilisation d'un drone, à l'unité canine et à l’escouade nautique des pompiers.

Je n'ai pas de chiffre exact, mais on parle d'un grand déploiement, autant policier que pompier, pour tenter de localiser les deux personnes , a expliqué le relationniste du SPVQService de police de la Ville de Québec David Pelletier au sujet des efforts déployés depuis dimanche.

Un poste de commandement a également été installé à proximité de la zone de recherche.

Selon ce qu'a appris Radio-Canada, les entreprises qui louent des embarcations le long de la rivière Saint-Charles avaient déconseillé aux gens sans expérience de s’aventurer sur les eaux dimanche.

Appel à la prudence

La Société de sauvetage du Québec appelle également les citoyens à faire preuve de prudence, en particulier à ce moment-ci de l’année.

On le sait, avec le printemps, la fonte des neiges qui a eu lieu plus au nord, plus on ajoute de l’eau des pluies, tout ça fait en sorte qu’on a une crue des eaux peut-être plus importante , indique le directeur général de l’organisme, Raynald Hawkins.

Le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins, demande aux gens d'être prudents lorsqu'ils se trouvent près des rivières. (Archives) Photo : Radio-Canada

Des fois, elle nous paraît calme à la surface, mais en dessous de cette surface-là, il y a justement des vortex, il y a justement des courants très forts , poursuit-il.

Quatre noyades sur dix ont lieu dans les rivières au Québec, explique la Société de sauvetage.

Avec des informations de Marie-Pier Mercier