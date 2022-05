Peines consécutives : des familles de victimes de meurtre outrées

La plus récente décision de la Cour suprême du Canada a ouvert une vieille blessure dans le cœur de Linda Babcock.

La fille de Mme Babcock a été tuée par Dellen Millard et Mark Smich il y a près de 10 ans.

Vendredi, la Cour suprême a déclaré que les peines consécutives étaient inconstitutionnelles. La vie n’a pas d’importance [à leurs yeux] , a déclaré Mme Babcock, en sanglots, à La Presse canadienne.

Les peines consécutives sont inconstitutionnelles, même pour les pires meurtriers, a tranché la Cour suprême. Ceci signifie que des demandes de libération conditionnelle pourraient être présentées par ces condamnés.

La Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelle une disposition du Code criminel de 2011 qui permettait aux juges d'imposer des périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Cette loi avait été appliquée à certains des meurtriers, y compris à Millard et Smich.

La Cour suprême a déclaré que la loi violait la Charte des droits et libertés.

Linda Babcock a déclaré que cette décision était un coup dur. Notre vie a été détruite par leur crime , a déclaré Mme Babcock au sujet des tueurs de sa fille. Et pourtant, les tribunaux estiment qu'il est cruel de les avoir en prison à vie. Pourquoi les victimes ont-elles moins de droits que les criminels?

Elle a suggéré que la cour était déconnectée des victimes et de leurs familles.

Ces juges ne comprennent pas la douleur que nous endurons chaque jour de notre vie , a déclaré Mme Babcock.

Et pourtant, ils accordent aux criminels une certaine indulgence, ne voulant pas qu'ils souffrent trop. Nous souffrons horriblement chaque jour. Cela fait presque 10 ans et je pleure encore chaque jour.

Cinq mois après avoir tué Laura Babcock, Millard a tué son père, Wayne Millard.

Six mois plus tard, Millard et Smich ont tué Tim Bosma, un homme de 32 ans.

Dellen Millard, à gauche et Mark Smich, à droite. Photo : Facebook

Le cousin de Wayne Millard, Peter Roberts, est lui aussi stupéfait de la décision de la Cour suprême.

C'est une parodie , a déclaré M. Roberts. Les meurtres que [Dellen Millard] a commis sont odieux, impardonnables, la folie à son zénith, et il n'est qu'un parmi tant d'autres. Qu’il puisse un jour demander une libération conditionnelle est une blague.

Attaque au camion-bélier : les victimes déçues

Le juge du procès d’Alek Minassian attendait la décision de la Cour suprême avant de procéder à la détermination de la peine. En raison de la décision, il purgera une peine automatique de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour avoir tué 10 personnes le 23 avril 2018. Deux autres personnes sont mortes quelques années plus tard, dont une qui n'a jamais quitté l'hôpital après avoir été happée.

Cathy Riddell est l'une des victimes qui a survécu après avoir subi des blessures lorsqu'elle a été happée intentionnellement par Minassian qui conduisait une fourgonnette.

Je vais vous dire ce qu'est une punition cruelle et inhabituelle , dit-elle. C'est une personne innocente qui est assassinée. C'est une personne innocente qui est mutilée ou une personne innocente qui voit sa vie déchirée. C'est une punition cruelle et inhabituelle.

Elle s'est dite déçue par le système judiciaire.

J'ai honte de notre pays , a-t-elle déclaré. Et j'ai honte de notre système judiciaire pour avoir fait ce qu'il a fait.

Les victimes au Parlement

Elwood Delaney était furieux lorsqu’il a discuté avec La Presse canadienne de la décision de vendredi.

Sa grand-mère, Dorothy Sewell, a été tuée par Minassian.

À cause de cette décision, je ne vais plus pouvoir tourner la page , a-t-il dit. C'est ce que la Cour suprême du Canada vient de faire à moi et à tout un tas d'autres victimes.

Toutes les personnes interviewées ont promis de lutter au Parlement pour que cette décision soit renversée.

Linda Babcock a écrit une lettre à son député vendredi après-midi.

Comment allons-nous empêcher les meurtres multiples si ce n'est avec des peines plus strictes? , a-t-elle écrit.