Le Phoenix échappe le troisième match face aux Islanders

L'attaquant des Islanders Xavier Simoneau est l'auteur du but gagnant, marqué en avantage numérique avec un peu plus de deux minutes à faire au match. Quelques instants plus tôt, le capitaine Xavier Parent avait écopé d'une pénalité pour rudesse. Stéphane Jr Huard et Tyson Hinds ont été les marqueurs chez le Phoenix.

L'équipe insulaire prend donc les devants 2 à 1 dans la série trois de cinq qui l'oppose aux Sherbrookois. Le capitaine, Xavier Parent, admet que la défaite est difficile à avaler.

Ils sont arrivés forts ici. Ils savaient que ça allait être bruyant pour nous, mais ça ne leur a pas joué dans la tête, ils sont arrivés prêts. [...] C'est dur à avaler, mais on a une chance de se reprendre et on va le faire.

Le pilote du Phoenix, Stéphane Julien, estime que son équipe a tout de même démontré de belles choses durant le match, particulièrement au dernier engagement.

On a quand même eu des chances de marquer de première qualité, mais on n'a pas réussi à aller chercher un but ou deux en troisième période. La mauvaise punition à la fin nous a coûté cher.

L'entraîneur-chef estime que l'arbitrage a dicté le rythme de l'affrontement. Il y a eu des punitions en première période un peu bizarres, des deux côtés. Ça a cassé un peu le rythme du match. [...] J'ai trouvé qu'on y est allés forts sur des petits détails, mais ça fait partie du sport.

Un Palais des sports plein à craquer

Tous les 4 500 billets disponibles ont trouvé preneur pour le match de dimanche soir. L'ambiance au Palais des sports était évidemment électrisante. Chaque action sur la patinoire générait une vive réaction des spectateurs.

On l'a vécu dans les autres séries, on sentait la frénésie. [...] On aurait aimé aller chercher la victoire, mais ça fait partie des séries éliminatoires. Il y a beaucoup d'émotion , a raconté Stéphane Julien.

Le Palais des sports affichait salle comble, dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Tu vois tous les chandails blancs bruyants, je pense que ça a crié tout au long du match. C'est le fun de jouer avec ça et je pense qu'il va falloir l'utiliser à notre avantage , a fait savoir Xavier Parent.

La formation sherbrookoise fera face à l'élimination, dès 19 h lundi, encore une fois au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.

« Il va falloir que tout le monde joue le meilleur match de sa carrière junior. » — Une citation de Xavier Parent, capitaine du Phoenix de Sherbrooke

Il faut retrouver rapidement nos émotions et revenir comme si rien ne s'était passé. C'était devenu un deux de trois. Maintenant, on se bat pour notre vie demain. J'y crois depuis le début , a mentionné le pilote de l'équipe, qui espère que ses meilleurs joueurs auront le dessus sur ceux des Islanders, lundi.

« On va être prêts. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général, Phoenix de Sherbrooke

Patrick Guay hante son ancienne équipe

Originaire de Magog, l'attaquant des Islanders Patrick Guay a joué pendant plus de deux ans pour le Phoenix de Sherbrooke. L'impressionnante foule présente au Palais des sports ne l'a pas du tout intimidé, dimanche, alors qu'il a inscrit les deux premiers buts des siens.

C'est spécial de jouer à Sherbrooke. Le fait que plusieurs amis et membres de ma famille étaient là, ça a vraiment été le fun. Au début, tu es nerveux un peu, mais après, c'est un match de hockey. Tu joues devant la famille, mais c'est comme jouer devant une autre personne.

Fort d'une séquence de sept matchs consécutifs avec au moins un but, Guay tente d'oublier qu'il est un ancien Phoenix quand il saute sur la glace.