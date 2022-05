Voulez-vous un autre chiffre tout aussi déprimant et encore plus inquiétant ? Il y a aux États-Unis, terre habitée par 329 millions, quelque 393 millions d’armes en circulation, plus d’armes que de résidents. C’est environ 46 % des armes possédées par des civils dans le monde. Oui. Dans le monde…

Parlons du Texas. Avez-vous besoin d’un permis pour acheter une arme dans cet État ? Non. Vous devez attendre d’avoir 21 ans pour acheter une arme de poing. Mais dès que vous avez 18 ans, vous avez le droit d’acheter une carabine. Comme un AR-15, l’arme d’assaut bien plus meurtrière qu’a utilisé le tueur d'Uvalde. Cherchez l’erreur… Il en avait acheté deux, peu après son 18e anniversaire, quelques jours avant la fusillade.

Il n’y a pas non plus de restrictions sur l’achat de chargeurs à haute capacité. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous procurer des armes sans passer par une vérification des antécédents judiciaires. Par exemple, dans une des multiples foires aux armes organisées les fins de semaine partout sur le territoire américain.

Enfin, si vous avez acheté une arme à feu dans un autre État et que vous emménagez au Texas, nul besoin de le signaler à qui que ce soit.

Photos d'une des 21 victimes de la fusillade à l'école primaire de Uvalde, Maite Rodriguez, au mémorial installé au centre de la petite ville Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Les pro-armes à feu rétorqueront que le jeune tueur de 18 ans qui a abattu de sang froid 19 enfants et 2 enseignantes avait réussi la vérification de ses antécédents judiciaires. Sauf que c’est un formulaire somme toute assez sommaire. Où l’on peut écrire ce que l’on veut bien y écrire.

Ajoutez-y une prise d’empreintes digitales pour vérification par le Département de la sécurité publique et le tour est joué. À 18 ans, les chances étaient assez minces pour que son dossier soit recalé. Quant à l'évaluation psychologique, autant dire qu’elle fut inexistante.

Alors que la National Rifle Association répète à satiété que le problème, ce ne sont pas les armes à feu, mais bien les personnes qui tuent d’autres personnes. Qui plus est, selon ses membres, il y a toujours un problème de santé mentale dans ces fusillades. Ce n’est donc pas demain la veille qu’on veillera à changer les choses aux États-Unis.

Des résidents de Uvalde au Texas, se recueillent devant le mémorial aux victimes de la fusillade à l'école primaire Robb de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Parce qu’au Texas, il y a une représentante démocrate, Sheila Jackson Lee, qui a déposé l’an passé un projet de loi qui obligerait, en plus de la restriction d'âge de 21 ans, de subir une évaluation psychologique ainsi qu’une formation de 24 heures sur les armes. Le tout afin de constituer une base de données fédérales. Inutile de dire que le projet, qui accumule la poussière sur une tablette, ne deviendra jamais loi.

La liberté conférée par le deuxième amendement de la Constitution américaine qui consacre le port d'armes à feu est une vache sacrée. Tentez de le réduire et vous obtiendrez les foudres du lobby pro-armes et des politiciens qui bénéficient de ses largesses pour financer leur campagne de réélection…

Des milliers de personnes se succèdent depuis mardi dans un parc du centre de la ville de Uvalde pour déposer fleurs et peluches afin de rendre hommage à la mémoire des 21 victimes de la fusillade Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Quant aux lois dites Red flag , n’y pensez pas non plus pour l’ensemble du territoire américain. Il s’agit d’une loi sur le contrôle des armes à feu qui permet à la police ou aux membres de la famille de demander à un tribunal d'État d'ordonner le retrait temporaire des armes à feu d'une personne qui peut présenter un danger pour autrui ou pour elle-même. La volonté politique des républicains et des démocrates élus dans des terres plus conservatrices a ses limites.

Et les gens les plus touchés dans cette tragédie de Uvalde ? On aurait pu penser qu’ils allaient être de fervents partisans de sévères restrictions quant aux armes à feu. Or, depuis cinq jours, les commentaires recueillis mettent en lumière une évidence : il faut maintenant augmenter la sécurité dans les écoles.

Des gardes forcément armés doivent être embauchés, des détecteurs d’armes à feu installés et des vitres pare-balles posées dans les classes. Le problème, ce ne sont pas les armes… vous connaissez la suite, non?

Des armes semi-automatiques de type AR-15 en montre lors du Congrès annuel de la National Rifle Association à Houston, trois jours après la fusillade d'Uvalde Photo : afp via getty images / PATRICK T. FALLON

Certains ont beau prêcher pour une interdiction des fusils d’assaut, ils sont plutôt minoritaires dans ce Texas rural. La liberté, après tout, c’est sacré… De toute façon, en 1994, une loi interdisant ces armes meurtrières n'a tenu que 10 ans. Il y a eu plusieurs tentatives pour renouveler l'interdiction, mais aucune n'a réussi.

Bien sûr, il y aura bien des propositions mises sur la table par un comité sénatorial bipartisan. L'heure est à la conciliation, mais lorsqu'il faudra voter sur un projet de loi, le blocage sera évident et chacun devra retourner à sa planche à dessin, dans l'espoir de trouver un jour un compromis illusoire.

Comme lors de chaque fusillade et autres catastrophes qui s'abattent sur une communauté, l'un des premiers réflexes est d'offrir de prier ensemble aux États-Unis Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Alors en attendant que les choses changent radicalement pour le contrôle des armes à feu (nouvelle de dernière heure : cela n'arrivera pas), les Américains, politiciens en tête, offrent ce qu'ils ont de mieux en magasin : des pensées et prières qui serviront aussi pour les prochaines inévitables fusillades.