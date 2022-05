Libre choix et guerres : il faut encore militer, selon un organisme de défense des droits

Le droit à l’avortement et la situation des femmes dans les pays en guerre ont été abordés lors de la sixième marche pour l’équité entre les sexes organisé à Winnipeg par l’organisme militant pour les droits des femmes, l’Institute for International Women’s Right - Manitoba. Pour les organisatrices, la population doit rester engagée sur les enjeux de l'actualité.

Devant les menaces au droit à l’avortement aux États-Unis, les organisatrices ont ajouté cette thématique à celle de la situation des femmes vivant dans un pays en guerre.

Récemment, la fuite d'un document de la Cour suprême des États-Unis a révélé ce que de nombreux Américains redoutent : leur plus haute instance juridique pourrait bientôt annuler l'arrêt Roe c. Wade, qui protège le droit à l'avortement dans ce pays depuis 50 ans.

Au début du mois, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé que l'accès légal et sécuritaire à des services d'interruption volontaire de grossesse (IVG) au Canada devrait être protégé, voire renforcé.

Dimanche, sur les marches du Palais législatif de Winnipeg, l’une des organisatrice de la marche, Micaela Crighton, a soutenu que cet accès n’est pas le même sur tout le territoire canadien.

« Si tu es à Winnipeg ou si tu es à Toronto, tu auras accès à l’avortement, mais si tu te trouves dans une petite communauté dans le nord de la province, l’accès est beaucoup plus difficile. » — Une citation de Micaela Crighton, co-présidente et porte-parole de l’Institute for International Women’s Right - Manitoba

L’avortement est légal depuis 1988 au Canada.

L’avocate activiste pro-choix, Fagie Fainman, craint pour l’avenir de cette législation au Canada. Si les Américaines ne peuvent plus avorter légalement, cela concernera les Canadiennes, car il existe une grande proximité entre ces deux pays , soutient-elle.

Les femmes et la guerre

Les différents discours des militantes ont expliqué qu’en temps de guerre, les droits des femmes en général et le droit à disposer de leur corps sont particulièrement en péril.

La situation des femmes en Afghanistan, en Palestine, en Ukraine et au Sri Lanka, dans des conflits actuels ou passés, a été racontée à travers plusieurs discours de militantes. Souvent, les violences sexuelles sur les femmes y sont décrites comme un outil d’asservissement.

Je suis arrivée au Canada dans les années 80, j’ai été forcée de quitter mon pays (...) et je fais partie des chanceuses , a expliqué la présidente de la section manitobaine de Canadian Women for Women in Afghanistan, Miriam Omar.

Miriam Omar est revenue notamment sur l'arrivée des talibans en Afghanistan, en août 2021.

La situation des femmes s'est détériorée au cours des 10 derniers mois, dit-elle. Après leur retour au pouvoir, les talibans imposent de nouveau le port du voile intégral.

On a voulu regrouper ces différentes intervenantes pour donner une voix et permettre de libérer la parole sur des situations dont on ne parle pas assez , explique Micaela Crighton, pour qui il est important de tenir ce genre d’événement pour rappeler à la population pourquoi elle doit s’engager et être militante.

