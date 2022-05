Deux navires qui honorent des héros de guerre sont baptisés à Halifax

Deux des nouveaux navires de patrouille extracôtier et de l'Arctique ont été baptisés, dimanche à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le NSCM Margaret Brooke et le NSCMNSCM Max Bernays portent le nom de deux héros de la Seconde Guerre mondiale.

Shannon Bernays, marraine du navire qui porte le nom de son grand-père, est venue baptiser le nouveau patrouilleur de l’Arctique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Shannon Bernays (à droite), marraine du navire qui porte le nom de son grand-père, baptise le nouveau NCSM Max Bernays lors d'une cérémonie le 29 mai 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Héros naval, le premier maître Max Bernays, né en 1910 et mort en 1974, a servi comme capitaine d’armes du NCSMNavire canadien de Sa Majesté Assiniboine pendant la bataille de l’Atlantique de la Seconde Guerre mondiale.

L’autre navire, le NSCM Margaret Brooke, porte le nom d’une infirmière militaire de la Marine royale canadienne décorée pour sa bravoure le 14 octobre 1942 dans le détroit de Cabot, au large de Terre-Neuve.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La capitaine de corvette Margaret Brooke (1915-2016), infirmière militaire de la Marine royale canadienne, a été décorée pour sa bravoure pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Ministère de la Défense nationale

Elle s’était portée au secours de ses consoeurs lorsque le traversier SS Caribou, qui reliait le Dominion de Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse, a été torpillé et coulé par les Allemands.

Sa nièce, Allyson Brooke, était présente à la cérémonie de dimanche, à Halifax.

Margaret Brooke est décédée en 2016 en Colombie-Britannique, à l'âge de 100 ans, mais elle a eu le temps d’apprendre qu’elle serait honorée de la sorte.

En 2014, le premier ministre Stephen Harper avait annoncé que les navires de patrouille extracôtier et de l'Arctique ( NPEANPEA ) porteraient le nom de Canadiens éminents ayant accompli des actes de bravoure dans la Marine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Allyson Brooke, la nièce de Margaret Brooke, est accompagnée par la brigadière-générale Nicole Robichaud lors d'une cérémonie où deux nouveaux navires, dont le NCSM Margaret Brooke, ont été nommés, le 29 mai 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Brigadier-général Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le NSCMNSCM Max Bernays et le NSCM Margaret Brooke ont été construits au chantier naval d’Halifax. Ils ont été construits par des Néo-Écossais, pour les Canadiens , a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, durant la cérémonie de dimanche.

Ces brise-glaces de plus de 100 mètres, à la coque épaisse et robuste, et pouvant entre autres accueillir un hélicoptère Cyclone, sont construits pour la Marine royale canadienne en vertu de la Stratégie nationale de construction navale.

Le NCSM Harry DeWolf à Halifax le 5 octobre 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le Margaret Brooke et le Max Bernays rejoignent une flotte comptant maintenant six navires, les autres étant le Harry DeWolf, le Frédérick Rolette, le Robert Hampton Gray et le William Hall.