Un Aquabus de Vancouver passe à l’électrique

Le propriétaire d'Aquabus, Jeff Pratt, dont la famille dirige l'entreprise depuis 1985, affirme que le projet de passer à des navires électriques était un rêve de longue date.

Grâce aux progrès réalisés dans la durée de vie et la capacité des batteries, ce rêve est devenu réalité.

« Nous avons tout simplement adoré l'idée d'un petit bateau électrique... C'est un moment que nous attendions depuis longtemps. » — Une citation de Jeff Pratt, propriétaire d'Aquabus

Selon l'entreprise, les clients peuvent s'attendre à un voyage plus paisible et plus respectueux de l'environnement. Un moteur diesel cogne et cogne… Je pense qu'ils vont remarquer le silence et le bruit des vagues qui frappent le bateau, quelque chose que l'on n'entendait pas auparavant , se réjouit-il.

La compagnie a choisi d'installer le nouveau moteur dans un vieux bateau en bois, construit sur l'île de Vancouver dans les années 1980.

Celui-ci nous a rendu un si grand service, et nous avons simplement estimé que nous devions retirer le vieux diesel et installer quelque chose de silencieux, pour qu'il puisse finir ses années tranquillement , poursuit Jeff Pratt.

D'après lui, les avantages environnementaux font que l'effort en vaut la peine : J'écoutais des environnementalistes et une personne m'a frappé. Elle a dit : "Il faut bien commencer quelque part". C'était un bon conseil.

Peu de temps après, l’entrepreneur a décidé de se lancer et a commandé les pièces.

Le processus de modernisation du bateau a été un défi amusant, explique M. Pratt, même si le moteur électrique a coûté plus de deux fois plus cher qu'un moteur traditionnel et que son installation a nécessité beaucoup de travail.

L'amortissement prendra un peu de temps , a déclaré M. Pratt, car l'entreprise économisera sur les coûts de carburant et le nouveau moteur nécessite moins d'entretien que le précédent.

Il ajoute que la société espère convertir d'autres traversiers Aquabus à l'électrique.

Avec les informations de Michelle Gomez