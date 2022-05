Un musicien de Terre-Neuve perd la vie dans l’Himalaya

Matthew Glover, 50 ans, est mort le 16 mai à Tengboche, à plus de 12 600 pieds (3840 mètres) d’altitude, selon l’avis de décès publié par la maison funéraire Caul’s, à Terre-Neuve.

Il cheminait vers l’un des camps de base de l’Everest lorsqu’il a succombé au mal aigu des montagnes, qui peut survenir en haute altitude.

Diplômé de la cohorte 1993 du Berklee College of Music de Boston, Matthew Glover avait la passion des voyages. Son ami d’enfance Larry Foley, aussi musicien, le qualifie d’ aventureux et d’homme toujours en quête de nouvelles connaissances.

Une tente au camp de base de l'Everest, au Népal. Photo : Reuters / Laurence Tan

Ses périples l’ont amené à jouer de la musique aux quatre coins de l’Amérique du Nord, ainsi qu’à visiter de nombreux pays d’Europe et d’Asie, lit-on dans son avis de décès.

Selon un portrait du musicien effectué par CBCCanadian Broadcasting Corporation en novembre dernier, Matthew Glover a appris de sa mère à jouer de la guitare classique, s'est spécialisé en guitare jazz, et a fait partie de groupe de musique d’inspiration irlandaise durant les nombreuses années où il a résidé à Boston.

Il est revenu à Terre-Neuve-et-Labrador en 2016, où il a obtenu un diplôme de l'Université Memorial et s'est rapidement intégré à la scène musicale de Saint-Jean.

Il disait avoir redécouvert la musique traditionnelle de Terre-Neuve dans les dernières années. En 2021, il avait arrangé pour la guitare des oeuvres pour luth, et endisqué Lute Music of J. S. Bach and John Dowland.

La crémation du défunt a eu lieu au temple hindou de Pashupatinath, à Kathmandou, en présence du Dr Buddha Basnyat, qui est consul honoraire du Canada au Népal. Selon Larry Foley, la conjointe et les proches de Matthew Glover vont à présent faire rapatrier ses cendres à Terre-Neuve.