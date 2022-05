Décès à Notre-Dame-de-Lourdes, un homme devra comparaître à Victoriaville lundi

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre dans un logement de l’Ancienne Route de l’Église vers 23 h 30 samedi soir, pour un individu inconscient. La personne a été transportée au centre hospitalier où son décès a été constaté. Il s’agirait d’une altercation d’origine familiale.

Sur les lieux, les policiers ont arrêté un homme de 36 ans. Il a été interrogé dimanche. Il devra comparaître au palais de justice de Victoriaville lundi, mais les chefs d’accusation n’ont pas encore été déterminés.

Une autopsie sera pratiquée sur la victime pour déterminer les causes exactes de son décès.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne et le Service des enquêtes sur les crimes majeurs collaborent afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.