Un parc inclusif et accessible à tous est inauguré à Grand-Sault

Un parc, décrit comme inclusif et intergénérationnel, a été officiellement inauguré dimanche à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick.

Pour l’A. I. C. de Grand-Sault et le Centre de ressources familiales Madawaska-Victoria, c’est le fruit de quatre années d’effort.

Leur objectif était de construire au 475 de la rue Terrace un parc accessible à tous, sans exception, a expliqué Marco LeBlanc, le président du conseil d’administration de l’A. I. C. de Grand-Sault.

Un espace où tout le monde est le bienvenu, et en sécurité , a-t-il dit. La facilité d’accès était notre but.

Il explique qu’il était important que le parc réponde aux besoins de chacune des familles du quartier .

Le terrain de jeu et, à l'avant de la photo, l'aire d'exercice. Photo : fournie par Marco LeBlanc

L’endroit est idéal pour les piques-niques, et le terrain de jeux offre des activités traditionnelles ainsi que des jeux multisensoriels, qui font des bruits ou distortionnent la voix.

Il y a une aire d’exercice destinée aux personnes plus âgées. Le tout est posé sur une surface en caoutchouc, afin de limiter les risques de blessures.

Positif pour la qualité de vie des familles

Pour Josée Hudon-LeBlanc, l’existence de ce nouveau parc aura un impact positif incontestable sur la qualité de sa famille.

Josée Hudon-LeBlanc entourée de ses deux filles et du père de celles-ci. Photo : fournie par Josée Hudon-LeBlanc

Mère de deux adolescentes dont la plus âgée utilise un fauteuil roulant et la plus jeune a des difficultés d'équilibre, elle explique qu'il a toujours été ardu de trouver des parcs appropriés.

La plupart, mentionne-t-elle, ont de la gravelle ou des cailloux, ce qui les rend inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.

On ne peut même pas entrer dans la plupart des parcs en fauteuil roulant , dit-elle. De plus, le choix d’activités était limité pour ses filles. Elle s’est impliquée au sein du comité responsable de ce projet.

Beaucoup d'enfants doivent rester à l'écart parce qu'aucun parc n'est fait pour eux. La création de ce parc va permettre à ces enfants de jouer, d'avoir de nouvelles expériences et de se sentir inclus , dit-elle.

Le nouveau parc a été inauguré dimanche. Photo : fournie par Marco LeBlanc

La création du parc situé au 475 de la rue Terrace a été rendue possible grâce à la passion des membres de la communauté qui se sont impliqués, et du soutien financier d’organismes et entreprises, a expliqué Marco LeBlanc.