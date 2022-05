Des réfugiées afghanes vivent la « liberté » retrouvée au marathon de la Saskatchewan

Un groupe de jeunes réfugiées afghanes ont participé dimanche à une course de 5 km à l’initiative du programme jeunesse de Saskatoon Open Door Society, lors du marathon de la Saskatchewan.

Le ciel gris et le mauvais temps n’ont pas émoussé l'enthousiasme et l’intérêt des participantes à la course.

À la fébrilité de participer à une course, s'est associé le bonheur de le faire dans un environnement sécuritaire et débarrassé de crainte et de peur, ont-elles indiqué.

Quand j'étais dans mon pays, nous avions des courses comme celles-ci, mais nous n'avions pas de sécurité, ce n'était pas un endroit sûr. Et chaque seconde, chaque minute, nous pensions à des explosions parce que nous avions très peur , mentionne Atefa Rahimi.

Maintenant, c'est cool, je ne pense pas à une explosion ou à quelque chose de mauvais , constate-t-elle.

Une autre participante, Tamanna Rahimi, observe dans sa participation une forme de conquête de la liberté.

Dans mon pays, je ne peux pas le faire comme ça. J'étais dans un groupe dans mon pays, mais nous n'étions pas libres à l'époque. Maintenant, je suis libre, je peux courir et je n'ai plus peur de rien , indique-t-elle.

Selon l’animateur du programme jeunesse de la Saskatoon Open Door Society, Dana Durell, l’objectif est aussi de permettre au groupe de s’impliquer dans sa nouvelle communauté tout en se divertissant.

D’ailleurs plusieurs coureuses ont compris que l’essentiel n’était pas de gagner, mais de socialiser et de prendre du plaisir en compagnie des autres participantes.

Ce que j'aime dans cette course, ce n'est pas le gagnant ou le perdant, c'est juste que vous essayez de la finir et vous faites de votre mieux et c'est incroyable , souligne Umulbanin Argmand.

À en juger par l’intérêt qu’a suscité l’activité auprès des jeunes coureuses, certaines ont d’ores et déjà le regard fixé sur l’événement de l'année prochaine.

Après le retour au pouvoir des talibans en août 2021, le Canada a reçu de nombreux réfugiés afghans dont plusieurs se sont établis en Saskatchewan.

L’organisme Saskatoon Open Door Society a accueilli une vingtaine de réfugiés au cours des premières semaines qui ont suivi le début de la crise humanitaire. Il a indiqué au mois de septembre 2021 qu’il comptait aider jusqu’à 300 réfugiés en provenance d’Afghanistan à s’installer en Saskatchewan.

