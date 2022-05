Pannes de courant : l’impatience commence à se faire sentir à Ottawa

Selon les plus récentes données d’Hydro Ottawa, près de 10 000 clients sont toujours dans le noir, huit jours après la violente tempête qui a secoué la région.

Dans plusieurs secteurs desservis par Hydro Ottawa, les pannes d’électricité perdurent et le moral des résidents concernés commence à être affecté.

C’est notamment le cas de Catherine Culot-Paquette qui vit dans le secteur de Castle Heights, à Ottawa.

Catherine Culot-Paquette, résidente du secteur de Castle Heights à Ottawa, est sans électricité depuis plusieurs jours. Elle s'est entretenue avec Radio-Canada, de la maison de ses parents. Photo : Radio-Canada

Je me sens comme si j’étais en train de faire du camping en ville. J'ai mes brûleurs, j'ai fait un peu de lavage à la main... Présentement, je suis chez mes parents en train de faire d'autres lavages. [...] Il y a des journées où le moral est assez bas. Mais je suis chanceuse de vivre dans un quartier où les gens sont très accueillants, très gentils. On fait ce qu'on peut pour se remonter le moral , a partagé Mme Culot-Paquette.

Un autre secteur est particulièrement touché, celui de Carlsbad Springs, dans le quartier Cumberland, à l’est de la ville. Une quinzaine de poteaux d’électricité restent à réparer. À travers la ville d’Ottawa, 300 doivent être remplacés.

Catherine Kitts, conseillère municipale du quartier de Cumberland, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

La conseillère municipale du quartier, Catherine Kitts, dit constater le découragement de certains résidents qui se sentent laissés pour compte.

Le focus d’Hydro Ottawa était sur les communautés avec plus de densité. Alors ici, on veut des mises à jour spécifiques. Les résidents veulent savoir combien de temps ça va durer , dit la conseillère, qui comme plusieurs autres élus, se dit frustrée de la situation actuelle.

Plusieurs résidents avec qui Radio-Canada a parlé tentent d’être compréhensifs. Ils savent que la situation est exceptionnelle. Mais certains reprochent le manque de communication d’Hydro Ottawa.

Je comprends que c'est le plus gros désastre pour Hydro Ottawa. Donc j'essaie d’être compréhensive le plus possible. Mais en même temps, je trouve qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations. [...] Même si Hydro Ottawa me disait un autre cinq jours, ça m’aiderait à préparer ou à m'organiser en conséquence , dit Catherine Culot-Paquette.

Même son de cloche pour une autre résidente, du quartier Alta Vista cette fois, où Amély Friolet-O'Neil vit avec son mari et leur enfant de huit mois. Le courant avait pourtant été rétabli dans la nuit de lundi à mardi. Mais il a de nouveau été coupé jeudi.

Mme Friolet-O'Neil questionne la communication de crise d’Hydro Ottawa et se plaint de n’avoir aucune réponse à ses questions.

Les tweets sont très nébuleux. On sait où il y a des travaux qui sont faits. Notre quartier a été mentionné brièvement jeudi, puis a disparu depuis. Il n’y a jamais eu de mise à jour. La map n'est pas accessible sur le site web d’Hydro Ottawa. On ne peut pas zoomer pour voir quel est l'état de la panne dans notre quartier, combien de personnes sont touchées, quelle est l'heure estimée ou la date estimée du retour du courant. C'est très flou, très déstabilisant , a déploré Mme Friolet-O'Neil, lors d'une entrevue téléphonique.

Les équipes d'Hydro Ottawa s'affairent à rebrancher le courant dans plusieurs secteurs de la Ville dimanche. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Dimanche après-midi, Hydro Ottawa indiquait dans un communiqué avoir été en mesure de rebrancher 94 % de ses 180 000 clients et expliquait amorcer la dernière étape des travaux de réparation visant les pannes isolées qui persistent encore.

Au moment de publier cet article, Hydro Ottawa n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.

En Outaouais, 1030 clients sont encore privés d’électricité, majoritairement dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau.

Hydro One rapporte de son côté près de 400 clients encore affectés.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Benjamin Vachet