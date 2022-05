Le pickleball, un sport de raquette qui a la cote à Regina

L’ouverture du club Queen City Pickleball Hub il y a bientôt un an permet maintenant aux Réginois de s’initier à ce sport et de le pratiquer toute l’année.

Membre du conseil d’administration de la Ligue de pickleball de Regina, Alain Carpentier se réjouit de l’ajout de ces terrains, parce qu'en Saskatchewan, vous savez que novembre, décembre, janvier, février, c’est pas mal froid. Alors c’est bon d'avoir cette bâtisse ici .

Le championnat régional de l'Ouest canadien aura lieu du 22 au 24 juillet prochain au Centre du commerce international de Regina.

Le Queen City Pickleball Hub accueillera les participants pour des matchs préparatoires deux jours avant le tournoi. La tenue de cet événement représente une occasion de faire connaître cette discipline sportive à d’autres Réginois, selon Alain Carpentier.

Ça, c’est fantastique. C’est fameux. Ça va aider le pickleball, ça va aider la ville de Regina, ça va aider cette bâtisse ici. Ça aide partout.

L'instructeur Rick Beatty, le propriétaire Philippe Greenwood, l'instructeur Lonnie Dynna et le joueur Steven Sagal jouent au pickleball. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Le sport continue d'attirer de nouveaux joueurs dans la capitale provinciale et ailleurs en Saskatchewan.

Mardi, la ville de Moose Jaw a annoncé la construction de six nouveaux terrains extérieurs.

Selon le propriétaire de Queen City Pickleball Hub, Philippe Greenwood, il y a dix fois plus d'intérêt pour le pickleball qu’en 2016, quand il a commencé à en jouer. C’est fantastique! , s'exclame-t-il.

Il a décidé d’ouvrir le club intérieur pendant la pandémie. Son centre accueille à présent de 50 à 60 nouveaux joueurs par mois, qui suivent des cours d'initiation.

L’instructeur Rick Beattie estime que depuis l’ouverture du club, il a donné environ 500 leçons de pickleball. Beaucoup de gens s’intéressent à ce sport , constate-t-il.

C'est sa fille qui l'a initié au pickleball il y a deux ans et demi.

Le pickleball n'est pas aussi exigeant physiquement que le tennis ou le badminton, dit-il, puisque le terrain est plus petit.

Pour Steven Sagal, le pickleball est un sport facile à apprendre et en plus, c’est très satisfaisant et c’est amusant d’y jouer .

Il a commencé à y jouer il y a un an. Maintenant, toute sa famille pratique le pickleball. Son fils a même remporté une médaille d'argent lors des championnats provinciaux qui ont eu lieu au Queen City Pickleball Hub en avril.

Avec les informations de Bryanna Frankel