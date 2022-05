Ottawa et Gatineau ont vibré au rythme des courses Tamarack

Ottawa et Gatineau ont vibré cette fin de semaine au rythme des courses Tamarack qui ont eu lieu dans les centres-villes où plus de 25 000 coureurs de partout étaient réunis.

Devant l'hôtel de ville d'Ottawa, samedi et dimanche, on n'avait plus vu autant de monde depuis très longtemps. Le centre-ville d'Ottawa semblait revivre, après deux ans de pandémie qui a souvent vidé ses rues.

Les athlètes étaient grandement heureux de se retrouver dimanche à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Cet afflux de visiteurs a fait du bien à l'industrie touristique de la capitale fédérale. Les bars, restaurants et les hôtels ont fait de bonnes affaires, après plusieurs mois difficiles.

Après leur course, beaucoup de coureurs sont restés pour boire et manger. Plusieurs camions de cuisine de rue étaient là pour les rassasier.

Philippe Nguyen a fait de bonnes affaires avec son camion de cuisine de rue lors de la fin de semaine des courses. Photo : Radio-Canada

Philippe Nguyen affichait un grand sourire derrière le comptoir de son camion de rue, entre deux fournées de beignets.

C’est une des meilleures journées à Ottawa depuis au moins 2019. Il y a des milliers de personnes qui sont contents et heureux dans un environnement sain et familial. [...] Ça fait du bien de voir tout le monde se réjouir et se rassembler , a-t-il lancé.

Pour Guylaine Nantel, qui elle aussi tient un camion de cuisine de rue, la vie reprend .

On a été 18 mois arrêtés, ça a fait mal , dit-elle.

Sur place, plusieurs restaurateurs ont aussi confié que c'est la meilleure fin de semaine qu'ils connaissent depuis 2019.

Au total, plus de 25 000 coureurs et leurs familles ont été de passage à Ottawa. Des coureurs qui venaient de Laval, de Montréal, de Trois-Rivières ont confié qu’ils profitaient de la course pour passer du temps dans la région, et faire du tourisme.

Francis Lamarche a fait la route de Trois-Rivières pour participer à l'événement, mais aussi pour visiter la région. Photo : Radio-Canada

Francis Lamarche a fait le trajet de Trois-Rivières pour passer la fin de semaine dans la capitale fédérale.

On a pris un hôtel pour deux nuits. [...] J’adore courir dans de nouvelles villes. On a vraiment découvert Gatineau et Ottawa. Ce sont des villes que je ne connaissais pas vraiment. J’ai beaucoup aimé , a-t-il partagé.

Selon les organisateurs, certains ont fait un plus long voyage, puisque les coureurs sont venus de 41 pays différents.

Ce bilan ne surprend pas le président de l’Association des hôtels d'Ottawa-Gatineau, Steve Ball, qui a confirmé que la fin de semaine a été « vraiment occupée » en matière de fréquentation.

Les hôtels font le plein, et eux aussi en avaient besoin, a-t-il dit. Le secteur touristique estime d'ailleurs que c'est un bon présage pour cet été.

Par ailleurs, sur Twitter dimanche, le Service paramédic d’Ottawa a confirmé qu’aucun incident majeur n’a été rapporté au cours de la fin de semaine.

Avec les informations de Fiona Collienne