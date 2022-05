Veille de tornade en vigueur dans le sud du Manitoba

Une masse d'air humide et instable se déplace sur la région en provenance des États-Unis, indique l’agence environnementale.

Selon Environnement Canada, cette masse d'air occasionnera quelques orages, dont certains pourraient devenir violents et pourraient s'accompagner de tous les types de temps violent possibles, y compris des tornades. Ces orages devraient quitter la région d'ici ce soir.

La veille de tornade est en vigueur pour les municipalités rurales suivantes : Montcalm incluant Saint- Jean-Baptiste

Morris incluant Rosenort et Aubigny

Roland incluant Jordan et Myrtle

Stanley incluant Winkler et Morden

Thompson incluant Miami Rosebank et Deerwood

Rhineland incluant Altona Plum Coulee et Gretna

Argyle incluant Baldur Glenora et Greenway

Prairie Lakes incluant Margaret Ninette et Belmont

Pembina incluant Manitou La Rivière et Snowflake

Cartwright-Roblin incluant Mather

Killarney-Turtle Mountain

Lorne incluant Notre-Dame-de-Lourdes et Swan Lake

Louise incluant Pilot Mound et Crystal City

Outre la formation de tornades, les principales menaces associées à ces orages violents seront les suivants, selon Environnement Canada : de la grêle de la taille d'une pièce d'un dollar, plus de 75 mm de pluie et des rafales à plus de 100 km/h.

Environnement Canada émet un avertissement d'orages violents pour les municipalités suivantes : Boissevain-Morton incluant le parcp rovincial Turtle Mountain

Two Borders incluant Melita Coulter et Tilston

Brenda-Waskada incluant Medora et Goodlands

Deloraine-Winchester

Grassland incluant Hartney et Minto

Cette veille pourrait s'étendre à Winnipeg et à d'autres points à l'est plus tard cet après-midi.