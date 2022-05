L’Est-du-Québec doit composer avec une pénurie d’avocats

La moyenne régionale au Québec est de 144 avocats par 100 000 habitants.

Dans l’Est-du-Québec, cette moyenne est plutôt de 99 avocats par 100 000 habitants. Il faudrait donc ajouter 128 avocats pour atteindre la moyenne provinciale.

À Gaspé, il n'y aurait pas de cabinet de pratique privé ou d'avocats de pratique privée , illustre la directrice générale du Centre communautaire juridique Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Isabelle D’Amours. À Sainte-Anne-des-Monts, il n’y en aurait qu'un seul.

Mme D’Amours observe donc une hausse de l’autoreprésentation devant les tribunaux, notamment de personnes qui pourraient se tourner vers les services d’aide juridique.

S'il manque, pour Rimouski et pour Bonaventure, cinq à six avocats qui acceptent des mandats d'aide juridique, il y a des besoins qui deviennent criants pour la population , ajoute le bâtonnier pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Me Hugo Caissy.

La directrice générale observe aussi que de nombreux avocats en région quittent la pratique privée pour aller travailler dans des organismes publics sans que leur place en pratique privée soit comblée.

Sur les 28 000 avocats au Québec, 43 % sont en pratique privée, 23 % dans les organisations publiques et parapubliques et les autres sont soit retraités ou travaillent pour des syndicats.

Pour plusieurs, la solution passe par la capacité de la région à se mettre en valeur pour attirer la main-d'œuvre.

Je pense [qu’il faudrait] mieux informer les finissants en droit sur les perspectives [de vivre en région] , affirme le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Est-ce qu'ils ne pourraient pas envisager dans bien des cas si on leur donne l'information de venir dans notre région? »

Le député note que cette pénurie de main-d'œuvre s'ajoute maintenant à celle observée chez d'autres professionnels comme les dentistes, les vétérinaires et les optométristes.

D’après un reportage de Sophie Martin