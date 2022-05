La C.-B. héberge la plus grande exploitation de champignons hallucinogènes du pays

Une entreprise de Colombie-Britannique a été autorisée par Santé Canada à cultiver des champignons hallucinogènes pour en extraire les substances psychotropes à des fins de recherche et de traitement thérapeutique.

La société Optimi Health, basée à Princeton, a investi 14 millions de dollars et comprend deux installations de 10 000 pieds carrés avec un total combiné de 10 chambres de culture, qui peuvent produire environ 2000 kilogrammes de champignons hallucinogènes séchés par mois, selon Todd Henderson, cultivateur en chef d'Optimi Health.

Il s'agit d'une échelle phénoménale. Personne d'autre dans le monde fait ce que [nous] faisons en ce moment , s'enthousiasme M. Henderson.

Il y a des milliers d'années, les Chinois et les peuples autochtones utilisaient ces produits pour résoudre toutes sortes de problèmes par eux-mêmes, et voilà que des milliers d'années plus tard, nous y revenons , poursuit-il.

Les champignons communément appelés « champignons magiques » sont une substance contrôlée au Canada. Il est illégal de les cultiver, de les posséder ou de les vendre sans l'autorisation de Santé Canada.

Ce mois-ci, l'agence a accordé à Optimi Health une licence pour produire les champignons ainsi qu'une exemption de recherche pour extraire les composants psychotropes, la psilocybine et la psilocine, afin de les utiliser dans des essais cliniques, indique la société.

L'entreprise affirme que ses installations sont construites pour répondre aux exigences des Bonnes pratiques de fabrication des drogues, une norme d'assurance qualité édictée et exigée par Santé Canada pour produire de la psilocybine pour la recherche clinique.

Nous sommes la seule installation biologique [avec cet agrément] au monde qui peut fournir ce que nous faisons. Nous avons des contacts dans le monde entier avec des personnes qui souhaitent faire des recherches sur la psilocybine , dit Leigh Grant, le directeur des opérations d'Optimi Health.

Des chercheurs mènent des essais cliniques sur la psilocybine, le principal ingrédient psychoactif des champignons hallucinogènes. Photo : Radio-Canada / Curtis Allen

Selon Bryan Safarik, le directeur de l'exploitation, l'idée de construire cette installation est née du désir d'explorer les bienfaits médicinaux des produits naturels.

C'est stupéfiant de voir ce que la recherche montre en matière de bienfaits médicinaux [des champignons hallucinogènes] et de voir où tout cela pourrait aller , a déclaré M. Safarik.

La société cultive aussi des variétés non réglementées de champignons, notamment les champignons crinière de lion et Chaga, que l'on trouve couramment dans les magasins d'aliments naturels.

Avantages thérapeutiques

Le produit principal reste les champignons psychédéliques, dont Optimi Health espère se positionner comme un fournisseur majeur sur le marché mondial de la psilocybine de qualité médicale.

Ces dernières années, les scientifiques ont étudié les bienfaits thérapeutiques des champignons psychédéliques pour des traitements contre les dépendances et aussi pour l'apaisement de l'anxiété des patients en phase terminale de maladie.

Zach Walsh, professeur de psychologie à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), a mené des recherches sur la psilocybine au cours des 10 dernières années. Il a notamment réalisé une étude récente sur le microdosage du composé, dans laquelle des personnes ont pris de petites doses répétées de champignons pour traiter la dépression et l'anxiété.

Il y a de plus en plus de preuves que la psilocybine peut aider à résoudre la dépression résistante au traitement d'une manière aussi efficace, voire plus efficace, que les antidépresseurs traditionnels , affirme Zach Walsh.

Les gens ont des expériences mystiques avec la psilocybine… La dépression peut être une perte de sens de la vie et une perte d'objectif, et ce genre d'expériences profondes peut vraiment revitaliser les gens , poursuit-il.

En janvier, Santé Canada a rétabli certains aspects de son Programme d'accès spécial, qui avait été considérablement modifié sous l'ancien premier ministre, Stephen Harper, en 2013.

Ottawa a notamment permis aux médecins de demander l'accès à des médicaments à usage restreint, comme la psilocybine, pour traiter des patients souffrant de troubles mentaux comme le syndrome de stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété.

Avec les informations de Brady Strachan