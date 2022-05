La saison de vélo au Panoramique est lancée

Il s'agit d’ailleurs de la première saison payante pour les usagers du centre de vélo afin de financer l'entretien et le développement des sentiers.

Selon le C.A de Vélo Saguenay, cette contribution financière n’a pas freiné les cyclistes.

On a eu 99 % de réponses positives, assure Vincent Desautels, qui agit comme un membre du conseil d’administration. Tout le monde a bien compris aussi que l'argent qu'on met dans les inscriptions va dans les sentiers et non pour le pavillon d'accueil.

Le Panoramique débute sa première saison payante. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Cet été, la signalisation sera bonifiée dans les sentiers et un nouveau circuit d'habileté sera conçu.

Vincent Desautels s’attend à ce que les adeptes continuent d'affluer au centre de vélo de montagne.

On s'attend à avoir énormément de gens. Il y a eu un immense boom dans les deux-trois dernières années, c'est une tendance qui se développait depuis une dizaine d'années.

David Gendron est le propriétaire de Bicycles Gendron. Il tient dans ses mains la manette pour diriger une chenillette qui entretient les sentiers du Panoramique. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Bien que les gens soient nombreux à profiter du début de la saison de vélo de montagne, les propriétaires de boutiques spécialisées ont parfois de la difficulté à répondre aux besoins des clients.

On sent qu'il y a un gros intérêt, toutes catégories confondues, à la différence qu'on n'a pas le stock qui est au rendez-vous. Pour la réparation on se débrouille assez bien, c'est sûr qu'il manque quelques pièces. C'est plus problématique au niveau des ventes , a alors mentionné le propriétaire de Bicycles Gendron, David Gendron, rencontré à l’entrée du centre de vélo.

Des gens attendent même leur vélo depuis l'année dernière. On a quelques modèles électriques, mais rien de haut de gamme en raison de pénurie de pièces. Depuis deux ans, la demande de réparation des vélos a monté en flèche, puis encore plus dans un contexte où les gens veulent changer leur vélo mais ils ne peuvent pas , ajoute le propriétaire de Cycles Amadeus, Jean Simard.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.