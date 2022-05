De nouvelles cultures à l’avant-plan au Festival multiculturel de Timmins

L'événement a eu lieu en après-midi dimanche à l'aréna McIntyre. Établi en 1972, ce rassemblement des associations culturelles de la communauté permet aux Timminois d’en apprendre plus sur la diversité de leur région.

La pandémie de COVID-19 a forcé les organisateurs à prendre une pause et repartir à zéro cette année. La co-présidente de la Société multiculturelle de Timmins, Marnie Lapierre, est heureuse de retrouver la communauté.

C’est une belle expérience de pouvoir rassembler toutes ces communautés culturelles à nouveau pour se célébrer , affirme-t-elle le sourire aux lèvres.

Marnie Lapierre est aussi responsable de la troupe de danse écossaise. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

Plusieurs pays ont été représentés pour la première fois, dont le Népal, le Japon et le Cameroun. La Camerounaise Simone Amagnanoua était excitée de pouvoir faire découvrir sa culture et celle de l’Afrique aux Timminois.

Il y a une quinzaine de pays [africains] représentés et chacun d’entre eux a ses spécificités , indique-t-elle.

Chaque kiosque a permis aux visiteurs d’en apprendre plus sur les tenues et l’art traditionnels et de goûter aux repas typiques de chaque culture. Pour plusieurs nouveaux arrivants, comme la Népalaise Shraeyn Gautman, c’était une première occasion pour apprendre à se connaître.

Il n’y avait pas beaucoup de Népalais au début de la pandémie. De nouvelles familles ont déménagé ici tout récemment, donc nous avons décidé d’avoir un kiosque afin de partager notre culture , explique-t-elle.

50 ans pour le festival

Le festival a pris plusieurs formes durant son existence. Selon Mme Lapierre, les festivités ont pris de l’ampleur depuis leur création.

C’est devenu beaucoup plus large au niveau de la représentation multiculturelle. Nous avons 14 kiosques et 32 pays sont représentés dans la parade , partage l’organisatrice.

À ses débuts durant les années 1970, le festival s’en tenait beaucoup aux nouvelles familles canadiennes qui s'installent dans la région. Mme Lapierre croit que les avancements réalisés depuis ne font qu’ajouter énormément au profil de la communauté .

Maintenant que la pandémie n’encombre plus ses activités, la Société multiculturelle de Timmins se lancera dans de nouveaux projets qui mettront les nombreuses associations culturelles de la communauté à l’avant-plan.

Nous venons de former un nouveau partenariat avec le Collège Northern afin d’organiser des activités tout au long de l’année afin de permettre à la communauté et aux visiteurs d’apprendre à propos des cultures de notre région , révèle Mme Lapierre.

Transformation de la scène culturelle

Selon plusieurs, la composition culturelle de Timmins a changé durant la crise sanitaire. Le temps passé en confinement a poussé les nouveaux résidents à vouloir sortir et se connecter à leur communauté.

Il y a de plus en plus de choses à apprendre et à explorer. Nous avons des personnes qui sont nouvelles au Canada qui cherche à s'impliquer localement et régionalement. Un événement comme celui-ci est une excellente occasion de le faire , partage Mme Lapierre.

Simone Amagnanoua représente son pays pour une première fois au Festival multiculturel de Timmins. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

Selon Mme Amagnanoua, le festival est également une occasion pour éduquer les résidents de Timmins sur les nouvelles cultures dans leur communauté.

« Je pense que beaucoup de personnes nous regardent et se posent des questions. C’est l’occasion idéale de s’approcher, de poser des questions et d’avoir des réponses à ses questions. C’est de voir nos différences et la diversité. » — Une citation de Simone Amagnanoua, représentante du Cameroun au Festival multiculturel de Timmins

Il faut d’abord se connaître soi-même et savoir se présenter aux autres tels qu’on est , poursuit-elle.

Une aventure culinaire

Les Timminois ont profité pleinement de cette première activité en deux ans pour découvrir de nouvelles facettes de leur communauté et de nouvelles saveurs. Selon Shraeyn Gautman, les gens retrouvent les joies du festival.

Ma mère présentait ses créations et il ne restait plus rien! Je suis pas mal certaine qu’il ne restera plus de nourriture , explique-t-elle.

Shraeyn Gautam dit avoir pris du temps à s'adapter au mode de vie de Timmins. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

Approchée avant le début des festivités, Mme Amagnanoua avait hâte de pouvoir enfin se familiariser avec toutes les cultures qu’elle découvre depuis son arrivée.