La Marche Dr Achille Juneau pour l’Alzheimer de retour à Rouyn-Noranda

La conseillère municipale du district Centre-ville à Rouyn-Noranda, Claudette Carignan a dû accompagner sa mère, atteinte de démence, dont certains symptômes sont similaires à l’alzheimer. Après un peu plus de deux ans de pandémie, elle se réjouit donc d’avoir pu marcher auprès d’autres personnes.

J’étais très enthousiaste et fière de recommencer cette marche qui est importante pour sensibiliser les gens à cette maladie et de faire des dons, on en a besoin. [...] Ma mère n’avait pas un diagnostic d’alzheimer, mais sa démence amenait aussi une perte de ce que tu es, ce que tu as vécu, la perte de la mémoire de tes enfants. C’est très difficile de voir son parent ne plus te reconnaître , raconte-t-elle.

Claudette Carignan, conseillère municipale du district Centre-ville à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

De l’argent pour des services

Marc Juneau, président de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue (SAAT), est le fils du Dr Achille Juneau. Son père, qui a pratiqué la médecine familiale de nombreuses années, a vécu avec la maladie d’Alzheimer. La famille Juneau, ayant pu bénéficier des services de la Société Alzheimer, a voulu soutenir l’organisme en guise de reconnaissance.

L’argent amassé grâce à la marche aide donc à financer les activités de la SAAT.

Les gens [atteints de l’alzheimer] veulent rester le plus longtemps possible à la maison. [...] La pandémie avec ses confinements, ça a été très difficile. C’est sur cette base que nous sommes capables d’offrir des services , mentionne M. Juneau.

Marc Juneau, président de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Une présidente d’honneur impliquée

La présidente d’honneur de la marche, Sarah Belzile, également copropriétaire de la pharmacie Proxim Belzile, Goulet et Savard à Rouyn-Noranda, est témoin régulièrement de gens touchés de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer.

Une personne sur cinq connaît quelqu’un ou connaît quelqu’un qui a l’alzheimer. Dans mon entourage, il y en a eu. C’est plus facile de s’impliquer et c’est encore plus intéressant lorsqu’on s’implique dans une cause qui nous touche directement , explique-t-elle.

Sarah Belzile, présidente d'honneur de la Marche Dr Achille Juneau pour l'Alzheimer. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

En tant que pharmacienne, Sarah Belzile, joue un rôle qui va au-delà des simples médicaments que doivent prendre les personnes atteintes de la maladie.

Je peux parler des symptômes de l’alzheimer, les gens autour peuvent avoir aussi d’autres problèmes comme de la tristesse. On peut donc suggérer des médicaments, écouter les gens et les référer à des organismes , relate-t-elle.

Une réalité parfois méconnue

Réjean Bureau, présent lors de la marche, est administrateur de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue depuis quatre ans. Sa conjointe souffre de dégénérescence fronto-temporale, une maladie rattachée à l'alzheimer qui affecte principalement sa personnalité et son comportement. À un stade plus avancé de la maladie, la personne atteinte peut vivre de la confusion et des pertes de mémoire.

Lorsque la maladie se développe, ça devient de plus en plus prenant. À un moment donné, on est obligé de rester avec la personne 24 heures sur 24. Quand la personne se lève la nuit pour aller à la salle de bain, c’est important de l’accompagner, car elle ne sait plus pourquoi elle s’est levée. Comme proche, nous sommes là avec délicatesse et amour. Nous faisons en sorte que la maladie ne vienne pas brimer la personne , témoigne-t-il en référence à sa femme.

Réjean Bureau, administrateur de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

L’alzheimer et ses maladies connexes doivent continuer à être mieux démystifiées auprès du grand public, croit Réjean Bureau.

C’est une question d’éducation, que ça soit plus présent dans les émissions télévisées, par exemple. Ça touche une tranche de la population, souvent plus âgée, et si des jeunes sont touchés, c’est parce qu’un l’un de leurs proches est malade. Autrement, on n’en entend pas assez parler , souligne-t-il.

En tout, la Marche Dr Achille Juneau pour l’Alzheimer a rassemblé plus d’une cinquantaine de personnes.