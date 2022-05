L’escarpement de Whitehorse sous haute surveillance en prévision de glissements de terrain

Dans un communiqué publié samedi soir, la Ville dit surveiller l’escarpement entier et demande au public d’éviter de s’en approcher.

La municipalité a également fermé quelques secteurs, notamment la 6e Avenue, entre les rues Jeckell et Drury, ainsi que le parc canin de la rue Main.

La Ville précise toutefois qu’aucune propriété n’est menacée.

L’annonce fait suite à un glissement de terrain survenu le 30 avril et dans lequel entre 3000 et 4000 mètres cubes de sable, de limon et de glaise ont enseveli la voie Robert Service et se sont écoulés jusque dans le fleuve Yukon.

Toute personne qui est témoin d’un glissement de terrain est priée de communiquer avec la Ville au 1 (867) 667-2111.