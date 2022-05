Le musicien rockabilly Ronnie Hawkins est décédé

Son épouse a confirmé à La Presse canadienne qu'il était décédé dimanche matin après avoir longuement combattu la maladie. Il s'en est allé paisiblement et il était toujours aussi beau , a-t-elle déclaré lors d'une entrevue téléphonique.

Ronnie Hawkins était connu pour sa personnalité vive et sa présence enthousiaste sur scène. Le chanteur de Who Do You Love? , Ruby Baby et Mary Lou s'est d'ailleurs mérité plusieurs surnoms, dont Mr. Dynamo, Sir Ronnie, Rompin' Ronnie et the Hawk.

Un parrain du rock canadien

Il était le parrain d'une génération d'artistes influents, y compris les musiciens qu'il a recruté pour son groupe de soutien, les Hawks, qui a joué pour Bob Dylan lors de sa fameuse tournée de 1966, quand celui-ci a adopté la guitare électrique.

Cinq membres des Hawks, dont Levon Helm et Robbie Robertson, formeront plus tard l'illustre The Band.

Bien que Ronnie Hawkins ait eu son lot de conflits avec certains de ses anciens camarades de groupe, il a rejoint le groupe sur scène lors de leur spectacle d'adieu en 1976, capté par les caméras de Martin Scorsese pour La dernière danse (The Last Waltz).

Robbie Robertson a rappelé plus tard dans ses mémoires (Testimony) que l'idée d'inviter Ronnie Hawkins était, en partie, un hommage à son influence.

Il était vraiment doué pour rassembler les musiciens qu'il pensait être les meilleurs , a déclaré Robbie Robertson dans une entrevue de 2016 avec La Presse canadienne.

« C'était comme un camp d'entraînement pour les artistes qui apprenaient la musique. [...] Il a joué un rôle central dans tout ça. » — Une citation de Robbie Robertson, en 2016

Au cours de sa carrière, Ronnie Hawkins a écrit environ 500 chansons. Il a remporté le Juno du meilleur chanteur country pour l'album ALegend in His Spare Time en 1982, a été honoré d'une étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes en 2002 et a été décoré de l'Ordre du Canada en 2014.

Ronnie Hawkins est né en Arkansas, aux États-Unis, en 1935.