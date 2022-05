La prudence est de mise durant la saison des accouchements des wapitis

En général, les femelles commencent à accoucher vers la fin de mai et le début de juin et elles risquent de se montrer très protectrices de leur progéniture, note John Paczkowski, d’Alberta Parks.

Le pic [des naissances] aura lieu dans les trois ou quatre prochaines semaines, mais la saison est déjà commencée , ajoute-t-il.

Selon lui, les contacts entre les êtres humains et la faune ont surtout lieu dans les sentiers des parcs et aux abords de communautés comme Canmore et Banff. Les gens qui marchent aux abords des villes sont ceux qui risquent le plus d’avoir une rencontre-surprise.

Il ajoute que les femelles peuvent en venir à considérer les endroits habités comme un genre de refuge , à l’abri des prédateurs.

Une fois qu’elles ont mis bas, les mères peuvent devenir très défensives pour protéger leur progéniture , prévient Dan Rafla, du Parc national Banff. Les nouveaux-nés ont très peu de mobilité et sont donc extrêmement vulnérables.

L’idéal, note Dan Rafla, est de se tenir à une distance d’environ 30 mètres, particulièrement si la femelle semble loin du troupeau.

Il recommande également de garder les enfants près de soi et de tenir les animaux en laisse, en plus de se munir d’un bâton de marche et de répulsif à ours au cas où la mère se sent menacée et décide d’attaquer.

En cas de contact, l’important est de ne pas paniquer, de maintenir le contact visuel avec l’animal, de donner l’impression d’occuper l’espace et, si nécessaire, de maintenir un obstacle comme une poubelle, un arbre ou une voiture entre soi et l’animal.

Avec les informations de Dave Gilson et Jennifer Dorozio