Une fête de la pêche à Baie-Comeau pour attirer de nouveaux adeptes

L’Association des Chasseurs et Pêcheurs Manic-Outardes a ensemencé dimanche matin la rivière et pour cette journée uniquement, la détention d’un permis de pêche n’est pas obligatoire.

Aussi, les jeunes pêcheurs peuvent se procurer leur permis gratuitement lors de l’événement, un permis qui sera valide jusqu’à leurs 18 ans.

Un des bénévoles pour l'Association des Chasseurs et Pêcheurs Manic-Outardes, Dominick Cuerrier, a participé à l'organisation de cet événement. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Un des organisateurs bénévoles pour l'Association des Chasseurs et Pêcheurs Manic-Outardes, Dominick Cuerrier, espère attirer de nouveaux adeptes.

C’est sûr que d’abord et avant tout, c’est d’encourager la relève. D’avoir des accès ici en ville, on a aménagé des quais aussi, ce qui est plus facilitant pour eux dans leurs activités. D’être plus autonome, c’est ça qu’on cible , explique Dominick Cuerrier.

L’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) était présent pour sensibiliser les participants sur la qualité de l’eau des rivières notamment. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le but des festivités est également de sensibiliser les pêcheurs de tout âge sur l’importance des milieux aquatiques afin d’assurer la pérennité de la pêche récréative.

Des étudiants du programme Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique ( TACHTechniques d'aménagement cynégétique et halieutique ) et de la technique forestière du Cégep de Baie-Comeau étaient également présents pour faire une démonstration de montage de mouche.

Une quantité limitée de permis « Relève à la pêche » sont disponibles sur place pour les jeunes qui auront été initiés et sensibilisés à la pêche sportive. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Une soixantaine de personnes avaient pris part aux activités seulement une heure après le début des festivités.