Des survivants interpelleront les évêques sur le choix de l’itinéraire du pape

Ils demanderont aux dignitaires catholiques du Canada de transmettre leurs messages et leur mécontentement au Vatican.

Les survivants se consulteront pendant deux jours à Winnipeg avant de rencontrer les évêques.

Toutefois, tous les évêques invités n'ont pas accepté la demande de participation, affirme un des organisateurs.

Depuis le dévoilement du plan de voyage du souverain pontife au Canada, de nombreux survivants vivent mal le fait que le pape François se rende à Iqaluit, Québec et Edmonton sans passer par d’autres endroits comme le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique.

Kenneth Young, un des organisateurs de la réunion, qui a fréquenté les pensionnats de Prince Albert en Saskatchewan et Dauphin au Manitoba déplore la non implication des survivants dans le choix de l'itinéraire du Saint-Père.

Cela s’est effectué sans notre inclusion , déplore-t-il.

Pourquoi pas Kamloops ?

Kenneth Young pense aussi que si les survivants avaient été consultés, Kamloops, en Colombie-Britannique, où 215 tombes non marquées d’enfants avaient été découvertes la première fois, ferait partie d’une des escales pontificales.

Je pense que les évêques auraient dû consulter les survivants et qu'il aurait fallu demander au pape de se rendre à Kamloops , s’indigne-t-il.

L’archevêque de Regina, Donald Bolen, un des trois prélats qui se sont engagés à rencontrer les survivants, reconnaît la forte pression pour que le pape visite Kamloops, mais souligne le frein que représente la santé fragile du souverain pontife.

En effet, le pape François souffre d'une affection nerveuse chronique appelée sciatique, ce qui provoque des douleurs du bas du dos jusqu'aux jambes.

Toutefois, Mgr Bolen se montre compréhensif au sujet de la demande des survivants.

Ici, en Saskatchewan, ce n'est pas Kamloops qui suscite la controverse. […] C'est le fait que le pape ne vienne pas ici. […] Nous sommes un peu tristes à ce sujet.

C’est l’heure du choix

Les survivants espèrent que la réunion avec les évêques mènera à la signature d'une nouvelle convention engageant davantage l'Église catholique auprès des Premières Nations avant et après l'arrivée du pape François au Canada.

Ted Quewezance, un survivant de la Première Nation Keeseekoose en Saskatchewan qui copréside les réunions explique que l'Église catholique doit faire le choix d'une véritable conciliation pour les familles et les communautés .

Bien que le pape ait déjà présenté des excuses aux délégations autochtones au mois d’avril au Vatican, M. Quewezance veut s'assurer que ses excuses au Canada s'accompagnent d'un plan décrivant les prochaines étapes du travail de l'Église avec les survivants.

Ce n'est pas parce qu'il y a des excuses que les choses doivent s'arrêter à ce niveau. Il y a des familles dans nos communautés qui souffrent encore aujourd'hui, et c'est douloureux quand on le voit.

Selon Kenneth Young, le pape n'a pas dit qu'il était désolé que l'Église catholique ait causé les dommages causés aux survivants des pensionnats pour Autochtones .

Lors de la rencontre, les survivants souhaitent également discuter du rapatriement des objets culturels autochtones du Vatican. Ils souhaitent également obtenir les documents relatifs aux pensionnats et les terres utilisées par l'Église pour les pensionnats.

Nous croyons vraiment qu'il y a là une occasion de mettre fin à la relation très fracturée entre notre communauté et l'Église catholique , dit Phil Fontaine, ancien survivant et ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuit ont été forcés de fréquenter des pensionnats financés par le gouvernement et gérés par les églises catholique, anglicane et autres entre les années 1870 et 1997.

Avec les informations de Laïssa Pamou et Olivia Stefanovich