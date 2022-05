Moins de cheveux, mais plus d’argent pour la recherche sur la fibrose kystique

Hélène Lavoie a choisi de se faire raser pour ramasser des dons pour cette cause qui lui tient à coeur. Elle avait fait la même chose en 2014 et elle avait alors recueilli 6530 $. Son but était de faire encore mieux.

Sur l'heure du lunch, elle avait déjà dépassé son objectif avec une récolte légèrement inférieure à 7200 $.

Elle a souligné qu'elle a décidé de se lancer dans cette aventure à deux reprises pour exprimer son soutien à l'endroit d'une copine.

« J'ai une amie qui est atteinte de la fibrose kystique. Elle fait preuve de beaucoup de résilience et de force. Se faire couper les cheveux, ce n'est rien. Ça repousse », a-t-elle mentionné.

Les cheveux de Mme Lavoie, qui lui allaient jusqu'à la taille, ne se retrouveront pas à la poubelle. Ils seront remis à un organisme spécialisé dans la fabrication de perruques pour les enfants qui souffrent du cancer.