Construire tous azimuts des logements pourrait augmenter le nombre de décès des oiseaux

Un organisme de bienfaisance basé à Toronto affirme que les quelque 25 millions de décès d’oiseaux qui surviennent chaque année en Ontario en raison de collisions ne feront qu’augmenter avec les promesses de tous les partis de créer plus de logements.

Les oiseaux, comme les grenouilles, sont un indicateur environnemental. En Amérique du Nord, les oiseaux disparaissent à un rythme alarmant, ce qui ne laisse rien présager de bon sur le volet du changement climatique.

L’organisme à but non lucratif, FLAP Canada, aimerait que les partis tiennent compte de cette réalité lors de la conception des logements. La plupart des oiseaux sont tués par des collisions avec les tours de bureaux et d’habitation.

Michael Mesure, le directeur de l’organisme explique que les coûts pour prendre en considération les oiseaux sont négligeables .

Les mesures varient, cela peut être gratuit ou coûter des millions de dollars. Cela peut aussi être tout simple, comme l’ajout d’autocollants aux fenêtres et le déplacement des plantes vers le centre des bâtiments. D’autres fois, il faut modifier la conception d’un bâtiment entièrement.

De grandes villes ontariennes le font déjà, comme London, Hamilton, Ottawa et Toronto. Les défenseurs des oiseaux veulent que les normes soient appliqués à toutes les nouvelles constructions à l’échelle de la province.

Promesses de logements

Les progressistes-conservateurs se sont déjà engagés à construire 1,5 million de nouvelles maisons au cours de la prochaine décennie tout en réduisant les obstacles bureaucratiques pour les développeurs. Michael Mesure dit qu’il est essentiel que des mesures respectueuses des oiseaux soient adoptées avant le début de la campagne éclair de construction résidentielle.

« Les maisons des gens représentent 50 % des décès d’oiseaux à travers le pays. Les gens ne comprennent pas la gravité de cela parce qu’il n’y a qu’un ou deux oiseaux qu’ils vont voir frapper à leur fenêtre. » — Une citation de Michael Mesure

Le directeur de FLAP assure que chacun a un rôle à jouer dans la protection des oiseaux.

L’industrie des oiseaux, importante en Ontario

Michael Mesure souligne que l’industrie d’observation des oiseaux est importante en Ontario, bien que souvent négligée. Il n'y a pas d'estimations officielles de l'activité économique générée par l'observation des oiseaux, mais les données américaines suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une industrie d'un milliard de dollars.

Selon un rapport de 2016 publié par le U.S. Fish and Wildlife Service, l'observation des oiseaux en tant qu'industrie a généré 95 milliards de dollars.

Les gens adorent les oiseaux , indique M. Mesure, notant que les quelque sept millions d'ornithologues amateurs du Canada dépensent un peu plus d'un milliard de dollars par an en équipement, voyages, mangeoires pour oiseaux et semences.

La fenêtre d'une maison est recouverte d'autocollants anti-oiseaux. Photo : Remise par Angela Mulholland

Jusqu'à présent, seuls les néo-démocrates et le Parti vert de l'Ontario ont convenu de mettre en œuvre des mesures s'ils prenaient le pouvoir.

La protection de l'environnement proposée semble avoir peu d'écho auprès des électeurs, selon Carol Dyck, candidate du Parti vert pour la circonscription très disputée de London North Centre, malgré le fait qu'il y ait un grand intérêt parmi ceux qu'elle a sollicités à la porte pour réduire l'empreinte environnementale de leurs maisons.

Je dirai qu'il y a un énorme intérêt à travers la ville dans tous les différents quartiers que les gens veulent s'impliquer pour avoir une maison plus respectueuse de l'environnement , dit-elle.

Mais la candidate ajoute que bien que les gens soient intéressés à verdir leurs maisons avec des choses telles que des jardins de pollinisateurs et des toits verts, il semble y avoir peu d'intérêt à protéger les oiseaux.

Les partisans disent qu'ils continueront à faire pression pour que la question reçoive l'attention qu'ils pensent qu'elle mérite dans une élection dominée par le logement et le coût de la vie élevé.